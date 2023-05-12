7 kişinin hayatını kaybettiği kazada bir kişi ambulans kaçırdı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı - Son Dakika
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7 kişinin hayatını kaybettiği kazada bir kişi ambulans kaçırdı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

12.05.2023 00:50

Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda 12 aracın karıştığı 7 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazası sonrasında yaşamını yitirenlerin birinin yakını olduğu iddia edilen bir şahıs ambulans kaçırdı. O anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, Adana- Ankara otoyolu Akçetekir mevkiinde meydana geldi. Akçetekir'den Pozantı istikametine giden iki aracın çarpışmasıyla başlayan kazaya 2'si polis, 4'ü otomobil 2'si tır toplam 12 araç karıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve Mersin ile Adana'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

AMBULANS KAÇIRDI

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Adana ve Pozantı'daki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle trafiğin kapalı olduğu, polis ve kurtarma ekiplerinin çalışmasını sürdürdüğü sırada ambulans kaçırma olayı meydana geldi. İddiaya göre, ölenlerden birinin yakını olduğu belirtilen şahıs, ambulans kaçırdı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Ekiplerin durdurmaya çalışmasına rağmen şüpheli ambulansla bölgeden uzaklaştı, yakalanması için çalışma başlatıldı. O anlar ise İhlas Haber Ajansı muhabirinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA
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İhlas Haber Ajansı, Pozantı, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada bir kişi ambulans kaçırdı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı - Son Dakika


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