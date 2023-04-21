Dün merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, AK Parti İlçe Başkanlığı binası önüne elinde pompalı tüfekle bir şüpheli geldi. Parti tabelası ve bayrakların asılı olduğu, deprem nedeniyle orta hasar alan ve tedbiren boşaltılan binaya elindeki tüfekle ateş eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
İsminin E.K. (24) olduğu öğrenilen saldırgan, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan bugün sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, yakalandıktan sonra polis arabasındayken gazetecilerin "Niye yaptınız?" sorusuna yanıt veren saldırgan, "Atatürk için yaptım. CHP binasına sıktılar" dedi. "Kim sıktı?" sorusunu da, "Bilirler kimin sıktığını" şeklinde yanıtladı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Adanada AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı gerçekleştiren saldırgan tutuklandı - Son Dakika