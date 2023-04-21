Adanada AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı gerçekleştiren saldırgan tutuklandı - Son Dakika
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Adanada AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı gerçekleştiren saldırgan tutuklandı

21.04.2023 21:52

Adana'nın Çukurova ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli tutuklandı. Saldırgan, Atatürk için yaptığını söyleyerek CHP binasına sıktıklarını iddia etti.

Dün merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, AK Parti İlçe Başkanlığı binası önüne elinde pompalı tüfekle bir şüpheli geldi. Parti tabelası ve bayrakların asılı olduğu, deprem nedeniyle orta hasar alan ve tedbiren boşaltılan binaya elindeki tüfekle ateş eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

TUTUKLANDI

İsminin E.K. (24) olduğu öğrenilen saldırgan, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan bugün sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AK Parti Çukurova ilçe binasına ateş açan saldırgan tutuklandı

"ATATÜRK İÇİN YAPTIM"

Öte yandan, yakalandıktan sonra polis arabasındayken gazetecilerin "Niye yaptınız?" sorusuna yanıt veren saldırgan, "Atatürk için yaptım. CHP binasına sıktılar" dedi. "Kim sıktı?" sorusunu da, "Bilirler kimin sıktığını" şeklinde yanıtladı.

AK Parti Çukurova ilçe binasına ateş açan saldırgan tutuklandı
Kaynak: İHA
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Huzurevleri Mahallesi, Çukurova, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adanada AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı gerçekleştiren saldırgan tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adanada AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı gerçekleştiren saldırgan tutuklandı - Son Dakika
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