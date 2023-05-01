Eski damat, kayınvalidesi ve baldızını öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika
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Eski damat, kayınvalidesi ve baldızını öldürdükten sonra intihar etti

01.05.2023 15:48

Adana'da eski eşinin evine giden şahıs, kayınvalidesi ve baldızını öldürdükten sonra kayınbiraderinin eşini de yaraladı. Olayın ardından şahıs, intihar ederek hayatına son verdi.

Feci olay, Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Uğur Doğan, bir süre önce eşi Rahime Yıldız'dan boşandı. Yıldız boşandıktan sonra annesi Şerife Yıldız'ın evine yerleşti. Bugün öğle saatlerinde Doğan, eski eşinin bulunduğu eve geldi.

ESKİ EŞİNE ATEŞ ETMEDİ

Doğan gelir gelmez kapıda ekmek yapan Şerife Yıldız, 1 ay önce doktor olan kızı Sümeyye Yıldız ve kayınbiraderinin eşi Cennet Yıldız'a ateş etti. Ekmek yapanlar arasında eski eşi de olmasına rağmen Doğan ona ateş etmedi.

Eski damat, kayınvalidesi ve baldızını öldürüp yengeyi yaraladı! En son kendine de kıydı

KENDİ KAFASINA SIKTI

Doğan, daha sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Olayda baldız, kayınvalide ve Doğan hayatını kaybetti. Olaydan sonra gelen sağlık ekipleri Cennet Yıldız'ı hastaneye kaldırdı. Polis ise olay yerine gelerek inceleme başlattı.

Eski damat, kayınvalidesi ve baldızını öldürüp yengeyi yaraladı! En son kendine de kıydı

"HİÇBİR İŞİ GÜCÜ YOKTU"

Doğan'ın, eşiyle boşanma sebebi olarak baldızı ve kayınvalidesini sorumlu tuttuğu öne sürüldü. Şerife Yıldız'ın kardeşi Zülfü Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uğur Doğan'ın hiçbir işi gücü yoktu. Geliyor burada ablam ve yeğenim ekmek yaparken onları öldürüyor. Kendi de içeride geberiyor" diye konuştu.

Eski damat, kayınvalidesi ve baldızını öldürüp yengeyi yaraladı! En son kendine de kıydı
Eski damat, kayınvalidesi ve baldızını öldürüp yengeyi yaraladı! En son kendine de kıydı
Eski damat, kayınvalidesi ve baldızını öldürüp yengeyi yaraladı! En son kendine de kıydı
Kaynak: İHA
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Şerife Yıldız, İntihar, Ekmek, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski damat, kayınvalidesi ve baldızını öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika


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