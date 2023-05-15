Adana'da korkunç cinayet! Cinnet getiren koca dehşet saçtı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da korkunç cinayet! Cinnet getiren koca dehşet saçtı

16.05.2023 00:17

Adana'da cinnet getiren şahıs boşanma aşamasında olduğu karısını öldürdü; halasını ve 2 kayınbiraderini de yaraladı. Kanlar içinde yerde yatan kadının akrabasına söylediği, "Çocuklarım sana emanet" sözleri yürekleri parçaladı.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, U.C., babasının evinde olan boşanma aşamasındaki eşi Burcu Cöddü'nün yanına gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmaya Burcu Cöddü'nün kardeşleri Süleyman Ş. ve Harun Ş. müdahil oldu. Bu sırada U.C., yanında bulunan tabanca ile eşi Burcu Cöddü'yü göğsünden, halası Müzeyyen Ç.'yi göğsünden, kayınbiraderi Süleyman Ş.'yi bacağı ve kolundan, Harun Ş.'yi ise karnından vurdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

"ÇOCUKLARIM SANA EMANET"

Ağır yaralanan Burcu Cöddü, bir akrabasına yerde kanlar içerisinde yattığı sırada "Çocuklarım sana emanet" derken, akrabası da "Bakarım ben çocuklarına tamam" dedi. Sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Burcu Cöddü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Burcu Cöddü'nün cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayın şüphelisi U.C.'yi kullandığı ruhsatsız silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Sarıçam, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da korkunç cinayet! Cinnet getiren koca dehşet saçtı - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Fransız basını duyurdu! İşte Cardiff City'nin hayatını kaybeden futbolcusuna biçtiği değer
00:38 TİP'ten seçim değerlendirmesi: Mutlaka kazanacağız
00:38 Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz edip İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu: Terör örgütlerine mesafesizliğin sebep olduğu seçim sonucu
00:36 Seçim öncesi Türkiye için kısıtlama kararı almıştı! Twitter, hükümetin talebini açıkladı
00:25 Tek hedef Şampiyonlar Ligi! Seriye bağlayan Liverpool, eski günlerini aratmıyor
00:02 Juventusluların yüzü gülmek bilmiyor! Fransız futbolcu sezonu kapattı
00:01 İlk defa Meclis'e giren HÜDA PAR, seçim zaferini Kürtçe halay eşliğinde kutladı
23:56 Juventus'un yüzü bir türlü gülmüyor! Takımın yıldızı, sezonu kapattı
23:55 İlk defa Meclis'e giren HÜDA PAR, seçim zaferini Kürtçe halay eşliğinde kutladı
23:45 Seçimin faturası ona kesildi! Onursal Adıgüzel istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2023 02:23:05. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da korkunç cinayet! Cinnet getiren koca dehşet saçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement