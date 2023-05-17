Uygulama yapan polis ve bekçiler, el bombasıyla eylem yapacak PKK'lı teröristi kıskıvrak yakaladı

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Seyhan ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda polisler ile bekçiler uygulama yaptığı esnada, taksiden inen bir şahıs kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ve bekçiler havaya ateş açarak şahsı kovalamaya başladı.

EL BOMBASINI FIRLATTI

Açılan ateşe rağmen durmayarak kaçan şüpheli, cebindeki el bombasını bir binanın bahçesine attı. Kaçmaya devam eden şüpheli, peşindeki polis ve bekçi tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca ile 39 adet mermi çıkarken bahçede inceleme yapan polis el bombasını buldu.

PKK ADINA EYLEM YAPACAKTI

Yapılan GBT sorgusunda şüphelinin isminin Y.K. olduğu belirlenirken terör örgütü PKK'dan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelinin bir seçim bürosuna el bombası atıp yanındaki tabancayla da ateş açacağını değerlendiriliyor. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.