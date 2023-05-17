Uygulama yapan polis ve bekçiler, el bombasıyla eylem yapacak PKK'lı teröristi kıskıvrak yakaladı - Son Dakika
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Uygulama yapan polis ve bekçiler, el bombasıyla eylem yapacak PKK'lı teröristi kıskıvrak yakaladı

17.05.2023 12:23

Adana'da uygulama yapan polis ve bekçiler; eylem hazırlığında olan, üzerinde el bombası, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi olan PKK'lı bir teröristi kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin bir seçim bürosuna el bombası atıp yanındaki tabancayla da ateş açacağını değerlendiriliyor.

Seyhan ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda polisler ile bekçiler uygulama yaptığı esnada, taksiden inen bir şahıs kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ve bekçiler havaya ateş açarak şahsı kovalamaya başladı.

EL BOMBASINI FIRLATTI

Açılan ateşe rağmen durmayarak kaçan şüpheli, cebindeki el bombasını bir binanın bahçesine attı. Kaçmaya devam eden şüpheli, peşindeki polis ve bekçi tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca ile 39 adet mermi çıkarken bahçede inceleme yapan polis el bombasını buldu.

El bombasıyla eylem yapacak PKK'lı terörist, kıskıvrak yakalandı

PKK ADINA EYLEM YAPACAKTI

Yapılan GBT sorgusunda şüphelinin isminin Y.K. olduğu belirlenirken terör örgütü PKK'dan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelinin bir seçim bürosuna el bombası atıp yanındaki tabancayla da ateş açacağını değerlendiriliyor. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

El bombasıyla eylem yapacak PKK'lı terörist, kıskıvrak yakalandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • yalçın tilke: Özellıkle adana 'da uygulamaların sıkılaştırılması lazım geceleri bütün parklara devriye atılması lazım iyice zıvanadan cıktı adana iç işlerinin adana seyhan yuregir cukurova saricam ilcelerine sıkı bir denetim şart sesimizi duyarlar inşallah Cevap Yaz 38 1 Yayından Kaldır
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Adana, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uygulama yapan polis ve bekçiler, el bombasıyla eylem yapacak PKK'lı teröristi kıskıvrak yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uygulama yapan polis ve bekçiler, el bombasıyla eylem yapacak PKK'lı teröristi kıskıvrak yakaladı - Son Dakika
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