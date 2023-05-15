Boğazı kesilmiş erkek cesedi hurma bahçesinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Boğazı kesilmiş erkek cesedi hurma bahçesinde bulundu

15.05.2023 16:25

Adana'da yaşanan olayda hurma bahçesinde boğazı kesilmiş erkek cesedi bulunurken, polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi 328 Sokak'taki hurma bahçesinde meydana geldi. Bölgede yürüyüşe çıkan kişi, çalıların arasında hareketsiz yatan birini görünce polise ihbarda bulundu.

BOĞAZI KESİLMİŞ

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde şahsın boğazı kesilmiş ve göğsünden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Adana'da hurma bahçesinde boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

ZANLILARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis yaptığı incelemede cesedin, beyaz eşya tamircisi Emrah Baysal'a ait olduğunu belirledi. Baysal'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak katil veya katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı. Emrah Baysal'ın cenazesi otopsinin ardından Havutlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Adana'da hurma bahçesinde boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Adana Yüregir, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boğazı kesilmiş erkek cesedi hurma bahçesinde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
22:38 Galatasaraylıların gözü kulağı bu maçta! Sarı-kırmızılılar bu hafta şampiyonluğu ilan edebilir
22:33 Taraftarı heyecan bastı! Galatasaray bu hafta şampiyonluğu ilan edebilir
22:26 ATA İttifakı'nın ortağı Adalet Partisi'nden ikinci tur mesajı: Gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana
22:25 Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
22:24 Hediyeyi görenler göz yaşlarını tutamadı! ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye
22:10 ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye
22:10 Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
22:10 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan'dan çok konuşulacak çıkış: Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde yer alabiliriz
22:09 Zaniolo'dan taraftarı kızdıran hareket! Oyuna girer girmez Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı
22:09 Gaziantep'te çocuklar kavga başlattı, yetişkinler devam etti: 6 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2023 22:45:17. #1.11#
SON DAKİKA: Boğazı kesilmiş erkek cesedi hurma bahçesinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement