Boğazı kesilmiş erkek cesedi hurma bahçesinde bulundu

Olay, saat 09.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi 328 Sokak'taki hurma bahçesinde meydana geldi. Bölgede yürüyüşe çıkan kişi, çalıların arasında hareketsiz yatan birini görünce polise ihbarda bulundu.

BOĞAZI KESİLMİŞ

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde şahsın boğazı kesilmiş ve göğsünden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

ZANLILARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis yaptığı incelemede cesedin, beyaz eşya tamircisi Emrah Baysal'a ait olduğunu belirledi. Baysal'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak katil veya katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı. Emrah Baysal'ın cenazesi otopsinin ardından Havutlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.