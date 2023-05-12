Kadın kılığına giren hırsızlar, bir hareketle korkup kaçtılar - Son Dakika
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Kadın kılığına giren hırsızlar, bir hareketle korkup kaçtılar

12.05.2023 11:57

Adana'da kadın kılığına giren 3 kişi, kuyumcuya girip hırsızlık yapmak istedi ancak iş yeri sahibi çekmeceyi açmaya kalkışınca korkup kaçtı. O anlar güvenlik kamerasıyla anbean kaydedilirken, kaçan şüphelilerin, olay yerine sevk edilen polislerin çalışmasıyla yakalandığı belirtildi.

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kadın kılığına giren biri silahlı 3 kişi motosikletle kuyumcuya geldi. İçeri giren zanlılar, "Bu bir soygundur, altınları verin" dedi. Bunun üzerine kuyumcu çekmeyi açınca, şüpheliler korkup kuyumcudan soygun yapamadan kaçtı. Kuyumcu ise açtığı çekmecede eline ne geçtiyse zanlılara fırlattı.

KADIN KILIĞINA GİREN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Şüpheliler ara sokaklardan kaçıp izlerini kaybettirdi. Bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri geldi. Ekipler, güvenlik kamerasını inceleyip kısa sürede kadın kılığına giren şüphelileri yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Şahintepe Mahallesi, Sarıçam, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadın kılığına giren hırsızlar, bir hareketle korkup kaçtılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın kılığına giren hırsızlar, bir hareketle korkup kaçtılar - Son Dakika
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