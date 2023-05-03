Duvardaki ölmüş insana küfür etti, dışarı ceset torbasıyla çıktı - Son Dakika
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Duvardaki ölmüş insana küfür etti, dışarı ceset torbasıyla çıktı

03.05.2023 11:49

Adana'da gerçekleşen olayda bir kıraathanenin duvarındaki ölmüş bir insan fotoğrafı görüp "Rahmetli çok iyi bir insan değildi. Yanlışları vardı" diyerek küfreden Murat Daş ile bu duruma sinirlenen Yıldıray Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Yıldıray Ç., Daş'ı tabancayla göğsünden vurup öldürdü. Şüpheli, üvey ağabeyine küfrettiği için Daş'ı vurduğunu söyledi.

Adana'da Turhan ailesi, 24 Nisan 2020 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fatih Turhan'ın ölüm yıl dönümünde mevlit düzenledi. Bu programa katılamayan Murat Daş, 1 Mayıs günü Turhan ailesinin Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki kıraathanesine gitti.

ÖLMÜŞ AKRABASININ FOTOĞRAFINI GÖRÜP KÜFRETTİ

Turhan'ın üvey kardeşi Yıldıray Ç. ile buluşan Daş, bir süre sohbet etti. Bu sırada kıraathanenin duvarındaki Fatih Turhan'ın fotoğrafını gören Daş, "Rahmetli çok iyi bir insan değildi. Yanlışları vardı" deyip, iddiaya göre küfretti.

Ölmüş akrabasının fotoğrafına küfreden şahsı öldürdü
Yıldıray Ç.

SİLAHINI ÇIKARIP ÖLDÜRDÜ

Bu duruma sinirlenen Yıldıray Ç., Daş'a tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Yıldıray Ç., Daş'ı tabancayla göğsünden vurup, olay yerinden kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Daş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan kısa süre sonra şüpheliyi saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli, üvey ağabeyine küfrettiği için Daş'ı vurduğunu belirtti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldıray Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ölmüş akrabasının fotoğrafına küfreden şahsı öldürdü
Fatih Turhan
Ölmüş akrabasının fotoğrafına küfreden şahsı öldürdü
Kaynak: İHA
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Murat Daş, Fatih, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Duvardaki ölmüş insana küfür etti, dışarı ceset torbasıyla çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Duvardaki ölmüş insana küfür etti, dışarı ceset torbasıyla çıktı - Son Dakika
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