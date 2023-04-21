Adanada sağanak yağış ve dolu sele dönüştü - Son Dakika
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Adanada sağanak yağış ve dolu sele dönüştü

21.04.2023 21:52

Adanada etkili olan dolu, şiddetli sağanak yağışa dönüştü ve birçok yol su altında kaldı. Mahsur kalan sürücüler araçlarını kullanmakta güçlük çekerken, bir sürücü ise aracındaki çocukları kurtardı.

Meteoroloji'nin uyardığı Adana'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Şehirde gündüz saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağış sele dönüştü. Merkez Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde birçok bulvar, cadde ve ara sokaklar su altında kaldı. Sürücüler, su altında kalan yollarda araçlarını kullanmakta güçlük çekerken, bazıları da mahsur kaldı.

Adana'da kuvvetli yağış ve dolu sele neden oldu

MAHSUR KALAN ÇOCUKLARINI KURTARDI

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi Karafatma Caddesi de sular altında kalan yerlerden oldu. Otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü de yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan kişi, aracın içerisindeki çocuklarını çıkartarak güvenli bir bölgeye yöneldi.

Adana'da kuvvetli yağış ve dolu sele neden oldu
Adana'da kuvvetli yağış ve dolu sele neden oldu
Adana'da kuvvetli yağış ve dolu sele neden oldu
Adana'da kuvvetli yağış ve dolu sele neden oldu
Adana'da kuvvetli yağış ve dolu sele neden oldu
Kaynak: İHA
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Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adanada sağanak yağış ve dolu sele dönüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adanada sağanak yağış ve dolu sele dönüştü - Son Dakika
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