Adanada sağanak yağış ve dolu sele dönüştü

Meteoroloji'nin uyardığı Adana'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Şehirde gündüz saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağış sele dönüştü. Merkez Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde birçok bulvar, cadde ve ara sokaklar su altında kaldı. Sürücüler, su altında kalan yollarda araçlarını kullanmakta güçlük çekerken, bazıları da mahsur kaldı.

MAHSUR KALAN ÇOCUKLARINI KURTARDI

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi Karafatma Caddesi de sular altında kalan yerlerden oldu. Otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü de yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan kişi, aracın içerisindeki çocuklarını çıkartarak güvenli bir bölgeye yöneldi.