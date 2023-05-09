Husumetliler silahla çatıştı, olan suçsuz karı kocaya oldu; 1 ölü 1 yaralı

30 Nisan'da akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda daha önceden husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. O sırada olayla alakası olmayan ve otomobille düğüne giden Hasan ve Beşire Önder çifti, çatışmanın ortasında kaldı.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Çiftten kocanın başına, karısının ise vücuduna kurşun isabet etti. Şüphelilerden biri ise göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Hasan Önder, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Beşire Önder ve şüpheli Remzi B.'nin (45) ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

POLİS KAÇAN 2 KİŞİNİN PEŞİNDE

Polis, olaya karışan şüphelilerden birinci gruptan Hasan Ş. (27), Recep A. (21) ve Eyüp B.'yi (37), ikinci gruptan ise Akın C.'yi (20) gözaltına aldı. İkinci gruptaki şüphelilerden Remzi B.'nin hastanede tedavisi sürerken, kaçan İrfan B. (20) ve Kadir D.'yi (30) yakalamak için çalışma başlatıldığı belirtildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltında olan 4 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların tamamı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.