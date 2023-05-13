Oto tamirhanesinde çalışan 21 yaşındaki genç tamir etmeye çalıştığı aracın altında kalarak can verdi - Son Dakika
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Oto tamirhanesinde çalışan 21 yaşındaki genç tamir etmeye çalıştığı aracın altında kalarak can verdi

13.05.2023 15:53

Adana'da bir oto tamircisinde çalışan 21 yaşındaki genç, tamir etmeye çalıştığı hafif ticari aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Kamera kayıt görüntülerinde her şey apaçık gözüktü.

Dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde bir oto tamirhanede çalışan 21 yaşındaki Aykut Bilen, tamir için iş yerine gelen hafif ticari aracın ön kısmını krikoyla kaldırıp altına girdi.

SIKIŞTI

Daha sonra altına girdiği aracı tamir etmeye başladığı anda krikonun kayması sonucu Bilen, aracın altında sıkıştı. Arkadaşlarının yardımıyla aracın altından çıkarılan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

O ANLAR KAMERADA

Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aykut Bilen'in cenazesi toprağa verildi.

Kaynak: İHA
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Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oto tamirhanesinde çalışan 21 yaşındaki genç tamir etmeye çalıştığı aracın altında kalarak can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oto tamirhanesinde çalışan 21 yaşındaki genç tamir etmeye çalıştığı aracın altında kalarak can verdi - Son Dakika
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