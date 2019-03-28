Son Dakika Haberleri: Adanalı Balıkçılar, 2 Metrelik Kılıç Balığı Yakaladı

Adanalı Balıkçılar, 2 Metrelik Kılıç Balığı Yakaladı

1 saat önce

ADANA'nın Karataş ilçesinde denize açılan balıkçılar, yaklaşık 2 metre uzunluğunda kılıç balığı yakaladı.

Adanalı Balıkçılar, 2 Metrelik Kılıç Balığı Yakaladı, System.String[]
ADANA'nın Karataş ilçesinde denize açılan balıkçılar, yaklaşık 2 metre uzunluğunda kılıç balığı yakaladı. Akdeniz açıklarında yakalanan kılıç balığı, büyük ilgi çekti. 

Karataş ilçesinde uzun yıllardır ailecek balıkçılık yapan Kudret Kapçak'ın (43), ağına çocuklarıyla çıktığı balık avında yaklaşık 2 metre uzunluğunda kılıç balığı takıldı. Balığı çocuklarıyla birlikte tekneye çeken Kapçak, büyüklüğü nedeniyle şaşırdı. Kapçak'ın yakaladığı kılıç balığı ilgi çekti.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:06 Kaynak: DHA

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