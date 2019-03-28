Adanalı Balıkçılar, 2 Metrelik Kılıç Balığı Yakaladı
1 saat önce
ADANA'nın Karataş ilçesinde denize açılan balıkçılar, yaklaşık 2 metre uzunluğunda kılıç balığı yakaladı.
ADANA'nın Karataş
ilçesinde denize açılan balıkçılar, yaklaşık 2 metre uzunluğunda kılıç balığı yakaladı. Akdeniz
açıklarında yakalanan kılıç balığı, büyük ilgi çekti.
Karataş ilçesinde uzun yıllardır ailecek balıkçılık yapan Kudret Kapçak'ın (43), ağına çocuklarıyla çıktığı balık avında yaklaşık 2 metre uzunluğunda kılıç balığı takıldı. Balığı çocuklarıyla birlikte tekneye çeken Kapçak, büyüklüğü nedeniyle şaşırdı. Kapçak'ın yakaladığı kılıç balığı ilgi çekti.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:06 Kaynak: DHA
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