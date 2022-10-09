Adanalı Çiftçi: Traktörümüz Evde, Yerinden Bile Hareket Ettiremiyoruz. Tarla Sürülecek, Süremiyoruz

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un dinlediği Adanalı çiftçi; "Traktörümüz evde, yerinden bile hareket ettiremiyoruz. Traktör evde, garajlar içinde duruyor. Tarla sürülecek, hasat yaptık, süremiyoruz. Pamuk para etmedi, verim alamadık. Mazot olmuş 30 lira, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ne devlet destekliyor ne kimse destekliyor. Ortada bırakılmışız, sahipsiz bir şekilde kalmışız. Anamız ağlamış" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye çağrı yapan Barut ise "'Pamuk üreticisini yedirmeyeceğiz' dediler. Şu anda pamuk üreticisi diye bir şey kalmadı; yenildi, içildi, yutuldu bile. Tek çare var; pamuktaki maliyetle satılması gereken fiyatın arasındaki farkı prim olarak uygulaması gerekmektedir. Bu primi en az 4-5 lira uygulasın ki çiftçi rahat nefes alsın" diye konuştu.

Ayhan Barut, Adana'da pamuk hasadını bitiren ve buğday-arpa ekimine hazırlanan çiftçileri ziyaret etti. Ayhan Barut'a ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları anlatan çiftçi Ahmet Ok, şöyle konuştu:

"Traktörümüz evde, yerinden bile hareket ettiremiyoruz. Traktör evde, garajlar içinde duruyor. Tarla sürülecek, hasat yaptık, süremiyoruz. Pamuk para etmedi, verim alamadık. Mazot olmuş 30 lira, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ne devlet destekliyor ne kimse destekliyor. Ortada bırakılmışız, sahipsiz bir şekilde kalmışız. Anamız ağlamış."

"ARTIK EKEMEYECEĞİZ, TARLA BOŞ KALACAK"

Çiftçi Yaşar Karadağ ise "Çiftçilik berbat. Mazot almış başını gidiyor, altından çıkamıyoruz. Rezillik diz boyu, buna bir çare. Mazot, hafta bir artıyor, 1 lira düşse 3 lira artıyor. 200 dönümlük tarlayı kiralayıp ekemeyiz artık. Mazotu mu ödeyeceğiz, kirayı mı ödeyeceğiz? Pamukta verim düşük, fiyatı çok düşük. Pamuk fiyatı geçen sene 12 liraydı, şimdi 14 lira. Maliyet en az 5 kat arttı. Minimum, en az 25 lira olması lazımdı. Geçen sene (mazot) 6 liraydı, 27 lira" dedi.

Başka bir çiftçi de "Çiftçi, mazot artışından olumsuz etkileniyor. Paranın alım gücü yok. Maliyetler çok yüksek, ürün para etmiyor. Zor şartlarda üretiyoruz, sattığımızı yerine katamıyoruz" diye konuştu.

Ayhan Barut ise Çukurova'da hem hasat hem ekim zamanı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Her zaman üreticilerin yanındayız. Üretimde kullanılan girdiler aşırı maliyetle artmış durumda, gelir ise azaldı. Pamuk ekti, geçen sene 12-15 liraya pamuk satılırken şu anda 13-14 lira. Mazot ise geçen sene 6 liraydı, şimdi 27 liraya çıkmış. Asansör gibi iniyor çıkıyor, iki ileri gidip bir geri gidiyor. Zam numaratörü gibi mazot fiyatı artıyor. Üreticinin en önemli girdisi olan mazot ve gübrede yüzde 300-400 artış meydana gelmiş. Ancak karşısında pamuktan mısırına ve buğdayına kadar çiftçi yeterli gelir elde edemedi. Özellikle pamuk üreticisi perişan durumda. Çünkü bir kilo pamuğun maliyetinin 20 lira olduğu bir dönemde 25 liraya satması gerekirken şu anda tüccara mahkum durumda.

"ÇİFTÇİ YENİLDİ, İÇİLDİ, YUTULDU BİLE"

Pamukta fiyat yok. Kilogramını en fazla 15 liradan satıyor ya da emanette bekliyor. Üretici ne yapacağını şaşırmış durumda. Tarım Bakanı'na çağrı yapalım; 'Pamuk üreticisini yedirmeyeceğiz' dediler. Şu anda pamuk üreticisi diye bir şey kalmadı; yenildi, içildi, yutuldu bile. Tek çare var; pamuktaki maliyetle satılması gereken fiyatın arasındaki farkı prim olarak uygulaması gerekmektedir. Bu primi en az 4-5 lira uygulasın ki çiftçi rahat nefes alsın."