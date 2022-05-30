Adanalı Çiftçiler: "Bu Tarımsal Girdilerle Fahiş Zamlarla Seneye Hiçbir Çiftçi Ekemez" - Son Dakika
Üye Girişi

Adanalı Çiftçiler: "Bu Tarımsal Girdilerle Fahiş Zamlarla Seneye Hiçbir Çiftçi Ekemez"

30.05.2022 12:11

Adanalı çiftçiler, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’a dert yanarak “Taban fiyatları açıklanmadığı için ekinimizi geç biçtiriyoruz. Bu tarımsal girdilerle, gübreye, mazota yapılan fahiş zamlarla seneye hiçbir çiftçi ekemez” dedi. Bulut, çitçinin Toprak Mahsulleri Ofisi’nin buğday taban fiyatını açıklamaması nedeniyle önünü göremediğine dikkat çekerek, “Çiftçiyi zarar ettirecek bir taban fiyatı açıklarsa önümüzdeki yıl hububat ekilmez ve buğdayı ithal etmek zorunda kalırız” diye konuştu.

Adanalı çiftçiler, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a dert yanarak "Taban fiyatları açıklanmadığı için ekinimizi geç biçtiriyoruz. Bu tarımsal girdilerle, gübreye, mazota yapılan fahiş zamlarla seneye hiçbir çiftçi ekemez" dedi. Bulut, çitçinin Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğday taban fiyatını açıklamaması nedeniyle önünü göremediğine dikkat çekerek, "Çiftçiyi zarar ettirecek bir taban fiyatı açıklarsa önümüzdeki yıl hububat ekilmez ve buğdayı ithal etmek zorunda kalırız" diye konuştu.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Çukurova Şambayadı Kabasakal Mahallesi'nde buğday tarlasında çiftçinin sorunlarını dinledi. Buğdayın hasat zamanının geçmesine rağmen hala Toprak Mahsulleri Ofisi'nin taban fiyat açıklamadığını, çiftçinin mağdur olduğunu söyleyen Bulut, "Çiftçi önünü göremiyor. TMO, taban fiyatı açıklamadığı için Çukurova'da hasat zamanı gecikti. TMO'nun, üretimin devam edebilmesi için çiftçiye zarar ettirmeyecek şekilde taban fiyatı açıklamalı. Fahiş zamlarla ve olağanüstü girdi maliyetleriyle başa çıkamayan zarar eden çiftçi üretimden kopacaktır.  Çiftçiyi kurtaracak bir fiyat olmazsa çiftçi önümüzdeki yıl hububat ekmez ve buğdayı ithal etmek zorunda kalırız" dedi.

"SENEYE KİMSE EKEMEZ"

Sorunlarını anlatan çiftçi, "Taban fiyat açıklanmadığı için ekinimizi geç biçtiriyoruz. Normalde şimdiye kadar biçtirmemiz gerekiyordu. Tüccara götürüyoruz düşük fiyata alıyor. Dekar başı 250-300 kilo ütün alıyoruz.  14 TL'ye vadeli gübre, 18 TL'ye mazot aldık. Onların da ödeme zamanı geldi. Çiftçinin beklediğinden düşük bir fiyat verilirse seneye hiçbir çiftçi ekemez" ifadelerini kullandı.

"TABAN FİYAT 10 TL OLMASI LAZIM"

CHP'li Bulut'un, "Kaç lira taban fiyat bekliyorsunuz? Sorusunu da çiftçi şöyle yanıt verdi:

"9-10 lira olması lazım. 14-15 liraya gübre aldık, 23- 24 liraya mazot aldık. Bunun ilacı da var. Fiyat açıklanmadığı için zaten hep kendi kendilerine kurudular. Biçerdöver tarlaya girdiğinde 3'te biri ya da 5'te 1'i yere dökülüyor. Hasılat da azalıyor. Bir an evvel fiyatın açıklanmasını istiyoruz. Çiftçi çaresiz ya traktörünü satacak, ekemeyecek. Buna düşük bir fiyat verirlerse yeni sene biz bunu kesinlikle ekemeyiz."

"ÜÇ KURUŞA TÜCCARA VERECEĞİZ

Bir diğer çiftçi de "Gübre, mazot açıklanıyor ama çiftçinin malı açıklanmıyor. Aslında bir ay önceden biçilmesi lazımdı ama fiyat açıklanacak diye biçtiremedik. Şimdi üç kuruşa götürüp tüccara vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"BORCUMA FAİZ İŞLİYOR"

Çukurova Pirili Mahalle Muhtarı Altan Yıldız da "Burayı tutmamın sebebi mahsulümü kurutmak. Zamanı geldiği için mahsulümü topladım. Önceden taban fiyat açıklansa ben bunu direkt satacağım belki, burada bekletmem. Ama fiyat açıklanmadığı için mecbur burada bekleteceğiz. Birçoğunun bekletme imkanı yok. Ben imkanlar dahilinde getirdim buraya döktüm, fiyatları bekliyorum. Fiyatlar açıklansın, eğer fiyatlarda bana uygun gelirse satmayı düşünüyorum. Borcum var borcuma faiz işliyor" dedi.

Adanalı Çiftçiler: Bu Tarımsal Girdilerle Fahiş Zamlarla Seneye Hiçbir Çiftçi Ekemez
Adanalı Çiftçiler: Bu Tarımsal Girdilerle Fahiş Zamlarla Seneye Hiçbir Çiftçi Ekemez
Adanalı Çiftçiler: Bu Tarımsal Girdilerle Fahiş Zamlarla Seneye Hiçbir Çiftçi Ekemez
Adanalı Çiftçiler: Bu Tarımsal Girdilerle Fahiş Zamlarla Seneye Hiçbir Çiftçi Ekemez

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Aksaraylı Çiftçi: 'Oğlum Mühendislik Okuyordu Bıraktı' Aksaraylı Çiftçi: 'Oğlum Mühendislik Okuyordu Bıraktı' Adıyamanlı Çiftçi: 'İçme Suyu Koladan Pahalı Geliyor' Adıyamanlı Çiftçi: 'İçme Suyu Koladan Pahalı Geliyor'
Kaynak: ANKA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Çiftçi, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adanalı Çiftçiler: 'Bu Tarımsal Girdilerle Fahiş Zamlarla Seneye Hiçbir Çiftçi Ekemez' - Son Dakika


Son Dakika
17:45 Kılıçdaroğlu, RTÜK cezalarının ardından Erdoğan'a meydan okudu: Paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, aparatların beni durduramaz
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 18:13:50. #1.13#
SON DAKİKA: Adanalı Çiftçiler: "Bu Tarımsal Girdilerle Fahiş Zamlarla Seneye Hiçbir Çiftçi Ekemez" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement