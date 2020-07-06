Adanalı çocukların 'arabada sinema' keyfi - Son Dakika

Adanalı çocukların 'arabada sinema' keyfi

ADANA'nın Yüreğir Belediyesi'nce yoğun talep üzerine eylüle kadar uzatılan 'Arabada Sinema Günleri'nde bu kez çocuklar, film izledi.

ADANA'nın Yüreğir Belediyesi'nce yoğun talep üzerine eylüle kadar uzatılan 'Arabada Sinema Günleri'nde bu kez çocuklar, film izledi. Aileleriyle birlikte 'Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası'nı izleyen çocuklar, keyifli vakit geçirdi.

Yüreğir Belediyesi'nce koronavirüs tedbirleri kapsamındaki normalleşme sürecinde, Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Arabada Sinema Günleri', yoğun talep üzerine eylül ayına kadar uzatıldı. Cuma günü '7. Koğuştaki Mucize' filmi ile yeniden başlayan etkinlikte, cumartesi günü çocuklar için 'Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası' gösterildi. Aileleriyle birlikte film izlemeye gelen çocuklar, keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte belediye tarafından patlamış mısır, gazoz, şeker ve çekirdek ikram edildi. Adana'da ilkleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "'Biz ilkleri gerçekleştireceğiz' diye bir söz verdik, sözümüzde duruyoruz. 'Arabada Sinema Günleri' etkinliğimiz çok beğenildi. 3 gün planlamıştık ama eylüle kadar uzatma kararı aldık. Cuma ve cumartesi olmak üzere haftada 2 gün olarak devam ediyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ederek, yaşadığımız zor süreci bir nebze hafifletmeye çalışıyoruz. Bu hafta sonunu çocuklarımıza ayırdık. 'Rafadan Tayfa'yı izlediler. Keyiflerine diyecek yoktu. Onların yaşadığı bu mutluluğu görmek bize yeter" diye konuştu.

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Yüreğir, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:24 Kaynak: DHA

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