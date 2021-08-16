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Adanalı demir bilekler, dünya şampiyonasına hazırlanıyor - Son Dakika

Adanalı demir bilekler, dünya şampiyonasına hazırlanıyor

16.08.2021 14:52
Adanalı demir bilekler, dünya şampiyonasına hazırlanıyor, System.String[]

Kozan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü sporcuları 10-14 Ağustos'ta Tokat'ta düzenlenen Türkiye bilek güreşi elemelerinde Türkiye bilek güreşi şampiyonu olan Deniz Can Uçar ve Türkiye 2'ncisi olan İlhan Kızıltepe, dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

Kozan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü sporcuları 10-14 Ağustos'ta Tokat'ta düzenlenen Türkiye bilek güreşi elemelerinde Türkiye bilek güreşi şampiyonu olan Deniz Can Uçar ve Türkiye 2'ncisi olan İlhan Kızıltepe, dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

Kozan ilçesinde yaşayan 10-14 Ağustos'ta Tokat'ta düzenlenen Türkiye bilek güreşi elemelerinde Türkiye bilek güreşi şampiyonu olan Deniz Can Uçar ve Türkiye 2'ncisi olan İlhan Kızıltepe, dünya şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Kozan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Mustafa Kaan Cengiz, gençlerin başarısı ile gurur duyduklarını ifade ederek, "Tokat'ta bilek güreş turnuvasında Deniz Can Uçar hem sağ hem sol kolda ülke birincisi ve ikincisi oldu İlhan Kızıltepe kardeşimizde sağ kolda derece aldı. 7 sporcumuz ile katıldığımız Türkiye şampiyonasında tüm sporcularımız çok başarılı. Hedefimiz dünya şampiyonasında ülkemiz adına demir bileklerin başarısını duyurmak" dedi.

HEDEF BİLEK GÜREŞİNDE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU21 yaş sağ kol Türkiye 1'ncisi, 21 yaş sol kol Türkiye 2'ncisi ve büyük erkekler sol kol Türkiye 4'ncüsü olarak derece ile Kozan'ın gururu olan Deniz Can Uçar, "Öncelikle 2019 yılı Ocak ayında bilek güreşine başladım. 3 ay gibi kısa sürede hazırlanıp Türkiye şampiyonu olmuştum. 2019 yılında hedefimde dünya ve Avrupa şampiyonu olmak istedim ama olmadı. Çalışmaya devam ettim. 2020 Mart ayında virüs çıktı. Yarışma iptal olmaz dedim ama son 15 gün kala oldu. 18 yaş altı son senemdi, çok çalışmıştım pandemi nedeni ile iptal olmuştu. Çok moralim bozuldu.  Zahit Emre Sönmez antrenörüm, kulüp başkanım çok destek oldu. Bu şampiyonada 25 yaş altı kategoriye geçtim. Bunun için antrenmana başladım. Ağır antrenmanlar yaptım kendimi zorladım. Çok iyi beslendim çok iyi uyku ve beslenmeye dikkat ettim. Arkadaşlarımla birlikte destekleri ile başarı geldi. 25 yaş altında ilk senemdi ve önümüzde dünya şampiyonası var. Zorlu bir süreç iyi bir antrenman moral motivasyon hazırlanıyorum ve kazanacağıma inanıyorum" diye konuştu. "TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ GÖSTERECEĞİZ"18 yaş sağ kol Türkiye 2'ncisi olan İlhan Kızıltepe'de büyük bir emek ve çalışma ile yarışmalara hazırlandıklarını belirterek, "Sağ kolda ikincilik aldım. İnşallah daha iyisini yapmak için çalışıyorum. Şampiyonada inşallah Türkiye'nin gücünü göstereceğiz" dedi.

Bilek güreşi kaptanı olan Enes Can Gezici, Kozanlı gençlerin başarısına dikkat çekerek dünya şampiyonasında hedeflerinin dünya şampiyonu olduğunu kaydetti.


- Kozan
Adanalı demir bilekler, dünya şampiyonasına hazırlanıyor
Adanalı demir bilekler, dünya şampiyonasına hazırlanıyor
Adanalı demir bilekler, dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Can Uçar, Türkiye, Tokat, Kozan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Adanalı demir bilekler, dünya şampiyonasına hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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