'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı
21.12.2020 22:31
Adanalı dizisiyle tanınan oyuncu Tuğçe Özbudak, değişimiyle dikkat çekti. Geçirdiği operasyonları saklamayan Özbudak, bitmek bilmeyen "estetik" soruları yüzünden sayfasını yorumlara kapattı.
ATV'nin bir dönem reyting rekorları kıran Adanalı dizisinde Pınar karakterine can veren Tuğçe Özbudak görenleri adeta şoke ediyor.
"YORUMA KAPATTI"
Yayınlandığı döneme damgasını vuran Adanalı dizisinde Pınar karakteriyle izleyenleri kendine hayran bırakan Tuğçe Özbudak, estetikte seneler içinde tanınmaz hale geldi. Güzel oyuncu bir süredir ekranlardan uzaktaydı. Tuğçe Özbudak'ın geçirdiği operasyonları saklamayan Özbudak, bitmek bilmeyen 'Estetik soruları yüzünden sayfasını da yoruma kapattı.
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