Adanalı Esnaf: Haftalık Değil, Günlük, Saatlik Fiyat Değişiyor. Sattığımızı Yerine Koyamıyoruz. Bu Nedenle Veresiye Veremiyoruz - Son Dakika
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Adanalı Esnaf: Haftalık Değil, Günlük, Saatlik Fiyat Değişiyor. Sattığımızı Yerine Koyamıyoruz. Bu Nedenle Veresiye Veremiyoruz

05.07.2022 18:01
Adanalı Esnaf: Haftalık Değil, Günlük, Saatlik Fiyat Değişiyor. Sattığımızı Yerine Koyamıyoruz. Bu Nedenle Veresiye Veremiyoruz

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. İşlettiği marketin çeşitli yerlerine “Aşırı fiyat artışlarından dolayı satışlarımız nakit ve de kredi kartı ile yapılmaktadır” yazısı asan esnaf, “Haftalık değil, günlük, saatlik fiyat değişiyor. Saatlik fiyat değiştiği için bir sattığımızı yerine koyamıyoruz. Bu nedenle veresiye veremiyoruz. Çok sıkıntı var, bildiğiniz gibi değil. Müşteri sayısında azalma var. Alım gücü çok düştü” dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. İşlettiği marketin çeşitli yerlerine "Aşırı fiyat artışlarından dolayı satışlarımız nakit ve de kredi kartı ile yapılmaktadır" yazısı asan esnaf, "Haftalık değil, günlük, saatlik fiyat değişiyor. Saatlik fiyat değiştiği için bir sattığımızı yerine koyamıyoruz. Bu nedenle veresiye veremiyoruz. Çok sıkıntı var, bildiğiniz gibi değil. Müşteri sayısında azalma var. Alım gücü çok düştü" dedi.

Müzeyyen Şevkin, Tufanbeyli'de ziyaret ettiği bir marketin çeşitli yerlerine "Aşırı fiyat artışlarından dolayı satışlarımız nakit ve de kredi kartı ile yapılmaktadır" yazısı asıldığını fark etti. Şevkin, marketin sahibine, "Burası kırsal bir kesim, köyden gelen insan çok. Nakit alışverişin dışında insanların birbirini tanıdığı bu ortamda veresiye alışveriş yapılabilecekken neden bu yazıyı asmaya ihtiyaç duyuldu" diye sordu. Market sahibi, yazıları asmasının gerekçesini şöyle anlattı:

"MÜŞTERİ SAYISINDA AZALMA VAR. ALIM GÜCÜ ÇOK DÜŞTÜ"

"Günlük fiyat değişiyor. 330 mililitre içecek alıyorum, kolisi 148 TL. Yolda toptancıyı aradım, 170-180 TL fiyat verdi. Bahsettiğim, iki saatlik bir olay. Haftalık değil, günlük, saatlik fiyat değişiyor. Saatlik fiyat değiştiği için bir sattığımızı yerine koyamıyoruz. Bu nedenle veresiye veremiyoruz. Çok sıkıntı var, bildiğiniz gibi değil. Müşteri sayısında azalma var. Alım gücü çok düştü. Önceden 50 kiloluk şekeri, her gün 3-5 torba satardık, şimdi haftada 1-2 tane satabiliyoruz."

Marketin önünde oturan bir kadın ise Şevkin'e, "Akşam haberlerde zammın 'z' harfini duyduk, aynı gece maaş zamları eridi" dedi.

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Kaynak: ANKA

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