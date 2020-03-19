Adanalı esnaf maske, eldiven ve boneyle çalışıyor - Son Dakika
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Adanalı esnaf maske, eldiven ve boneyle çalışıyor

6 saat önce

Adanalı esnaf maske, eldiven ve boneyle çalışıyor Esnaf, korona virüs tedbirleri kapsamında maske, eldiven ve bone takıyor Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı Adanalı esnaf önlem alarak; maske, eldiven ve bone takarak çalışmaya başladı.

Adanalı esnaf maske, eldiven ve boneyle çalışıyor

Esnaf, korona virüs tedbirleri kapsamında maske, eldiven ve bone takıyor

ADANA - Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı Adanalı esnaf önlem alarak; maske, eldiven ve bone takarak çalışmaya başladı. Esnaftan bazıları ise dükkanlarını bugün yürürlüğe giren 'masalar arasındaki mesafe en az bir metre olacak' kuralına da uygun hale getirdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye'de de 191 kişiye bulaşması, 2 kişinin de ölmesiyle birlikte alınan tedbirler de artıyor. Adana'da ise kebapçılar, dönerciler, tostçular ve kuruyemişçiler, çalışanlarıyla birlikte insanlar ile yiyeceklere yakın temas ettikleri için virüs tedbirleri kapsamında maske, eldiven ve bone takarak çalışmaya başladı.

Bazı zincir restoranlar ise kapılarının girişine 'Sadece paket servis hizmeti veriyoruz' yazılı dövizler astı.

"İnsanlara 'evde kal' diyoruz"

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, bütün çalışanlarının maske ve eldiven taktığını belirterek, "İlk vaka Türkiye'de çıktığından itibaren cam içecek bardaklarını da kaldırıp tek kullanımlık bardakları kullanmaya başladık. Personelimizin hijyenine daha dikkat ettik. Her akşam dükkanımızı dezenfekte ediyoruz. Biz de devletimizin dediği gibi insanlara 'evde kal' diyoruz. Müşterinin gelip gelmemesi önemli değil. Para her zaman kazanılır ama sağlık her zaman kazanılmaz. Biz tedbirimizi alıyoruz ama daha fazla özen göstereceğiz" diye konuştu.

Öte yandan Aydın, dükkanını Sağlık Bakanlığı tarafından restoranlara yönelik bugün alınan 'masalar arasındaki mesafe en az bir metre olacak' kuralına da uygun hale getirdi.

"Herkesin bu işi ciddiye alması gerekiyor"

Adana'da tostçuluk yapıp çalışanlarının maske, eldiven ve bone takmasını zorunlu hale getiren Serhan Şimşekyılmaz ise sağlığın her şeyden önce olduğunu ifade ederek, "Şu anki virüsten dolayı bu önlemi alıp insanların sağlığını düşünmek zorundayız. Biz insanlara hitap ediyoruz. Biz de bu önlemleri almak zorunda kaldık. Vatandaşlar şu durumda şaşırmıyor ama herkesin de önlem almasını istiyoruz. Türkiye olarak erken önlem aldık ama herkesin bu işi ciddiye alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Maske ve eldivenli çalışan dönerci Sami Eker de, "Önlemimizi aldık. Bütün esnafımızın da önlem almasını istiyoruz. Bu şekilde olması daha mantıklı ve daha güzel" şeklinde konuştu.

"Eldiven, maske takıyorum"

Kenan Fazlıoğlu isimli vatandaş da önlemlerin yerinde olduğunu kaydederek, "Gıda sektöründe tedbirler alınıyor. Ben de şehir dışından geldim. Uçakta ve dışarıda eldiven, maske takıyorum. Şimdi yemek yiyeceğim diye çıkarttım. Herkes dezenfekte edilmiş burada. İnsanlar rahatlıkla yemeğini yiyebilir. Temiz, korunan bir yer. Gönül rahatlığıyla insanlar dışarı çıkabilir" dedi.

Adanalı esnaf maske, eldiven ve boneyle çalışıyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Adana, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:20 Kaynak: İHA

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