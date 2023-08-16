Adanalı fırıncı sıcaktan bunalıp dükkanını 3 günlüğüne kapattı - Son Dakika
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Adanalı fırıncı sıcaktan bunalıp dükkanını 3 günlüğüne kapattı

Son Güncelleme: 16.08.2023 09:46

Adana'da bir fırıncı, aşırı sıcaklardan bunalıp dükkanını 3 gün boyunca kapattı. Dükkanın camına yazdığı yazıyla vatandaşları şaşırtan fırıncı, sıcaklardan dolayı çalışamayacağını belirtti. Meteoroloji verilerine göre Adana'da sıcaklık 42 dereceye ulaşırken, park ve bahçelerdeki termometreler 49 dereceyi gösterdi. Fırıncı Ramazan Şeker ise denize gitmek için izin aldığını ve 3 gün boyunca dükkanını kapattığını açıkladı.

Son günlerde yurdun güney kesimlerinde etkili olan sıcak hava bu kez de dükkan kapattırdı. Adana'da bir fırıncı, sıcaktan bunaldığını ifade ederek dükkanını 3 günlüğüne kapattı. Fırıncı esnafı, dükkanının camına 'Aşırı sıcaktan bunaldım. 3 gün çalışmayacağım. Pazartesi, salı ve çarşamba kapalıyız' yazısını astı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana'da sıcaklık gölgede 42 derece olarak ölçülürken park ve bahçelerdeki termometreler 49 dereceyi gördü. Hal böyle olunca birçok vatandaş evinden dışarı çıkmamaya başladı.

YAZIYI GÖRENLER ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Kentte uzun yıllardır fırıncılık yapan Ramazan Şeker ise merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki dükkanının camına, 'Aşırı sıcaktan bunaldım. 3 gün çalışmayacağım. Pazartesi, salı ve çarşamba kapalıyız' yazısını yazıp Mersin'e denize gitti. Yazıyı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mahalle sakinlerinde Halil Bolat, "Yazıyı görünce çok şaşırdım. Gerçekten katılıyorum. Fırıncılara Allah yardım etsin. Yazın hava çok sıcak. Bence yaptığı doğru bir şey. Aslında 3 gün değil, 1 haftada yapsa iyi olurdu. Kapatıp denize gitti." dedi.

Sıcaktan bunalan esnaf denize gitti! Dükkanının camına astığı yazıyı görenler şaşkına döndü

"MOTOSİKLETİN LASTİĞİ YERE YAPIŞIYOR"

Cumali Kara isimli motokurye, "Şartlar zor, motosikletin lastiği yere yapışıyor. Sıcaklar dayanılmaz ama ekmek parası için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sıcaktan bunalan esnaf denize gitti! Dükkanının camına astığı yazıyı görenler şaşkına döndü

"3 GÜNLÜĞÜNE KENDİME İZİN VERDİM"

İhlas Haber Ajansı'nın ulaştığı Zekeriye Şeker ise plajdan video yollayarak, "11 yıldır fırıncılık yapmaktayım. Aşırı sıcaklara dayanamadım, bunaldım. Dışarı 50 derece, fırının içerisi bunun 2-3 katı. Herkesin kendisine izin vermesini isterim. Ben de 3 günlüğüne kendime izin verdim ve denize çimmeye geldim" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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