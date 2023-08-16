Adanalı fırıncı sıcaktan bunalıp dükkanını 3 günlüğüne kapattı

Son günlerde yurdun güney kesimlerinde etkili olan sıcak hava bu kez de dükkan kapattırdı. Adana'da bir fırıncı, sıcaktan bunaldığını ifade ederek dükkanını 3 günlüğüne kapattı. Fırıncı esnafı, dükkanının camına 'Aşırı sıcaktan bunaldım. 3 gün çalışmayacağım. Pazartesi, salı ve çarşamba kapalıyız' yazısını astı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana'da sıcaklık gölgede 42 derece olarak ölçülürken park ve bahçelerdeki termometreler 49 dereceyi gördü. Hal böyle olunca birçok vatandaş evinden dışarı çıkmamaya başladı.

YAZIYI GÖRENLER ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Kentte uzun yıllardır fırıncılık yapan Ramazan Şeker ise merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki dükkanının camına, 'Aşırı sıcaktan bunaldım. 3 gün çalışmayacağım. Pazartesi, salı ve çarşamba kapalıyız' yazısını yazıp Mersin'e denize gitti. Yazıyı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mahalle sakinlerinde Halil Bolat, "Yazıyı görünce çok şaşırdım. Gerçekten katılıyorum. Fırıncılara Allah yardım etsin. Yazın hava çok sıcak. Bence yaptığı doğru bir şey. Aslında 3 gün değil, 1 haftada yapsa iyi olurdu. Kapatıp denize gitti." dedi.

"MOTOSİKLETİN LASTİĞİ YERE YAPIŞIYOR"

Cumali Kara isimli motokurye, "Şartlar zor, motosikletin lastiği yere yapışıyor. Sıcaklar dayanılmaz ama ekmek parası için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"3 GÜNLÜĞÜNE KENDİME İZİN VERDİM"

İhlas Haber Ajansı'nın ulaştığı Zekeriye Şeker ise plajdan video yollayarak, "11 yıldır fırıncılık yapmaktayım. Aşırı sıcaklara dayanamadım, bunaldım. Dışarı 50 derece, fırının içerisi bunun 2-3 katı. Herkesin kendisine izin vermesini isterim. Ben de 3 günlüğüne kendime izin verdim ve denize çimmeye geldim" diye konuştu.