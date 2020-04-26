Adanalı fırıncılar 750 araçla vatandaşa ekmek ulaştırıyor - Son Dakika

ADANA'da Fırıncılar Odası Başkanı Ali Tekin, koronavirüs salgınını engellemek için getirilen 4 günlük sokağa çıkma yasağına rağmen çalışmaya devam ettiklerini, 750 araçla vatandaşa ekmek ulaştırdıklarını söyledi.

Ali Tekin, kentte 220 pide, 120 somun ve 100 unlu mamülü üreticisinin faaliyet gösterdiğini, koronavirüs salgınını engellemek amacıyla getirilen sokağa çıkma yasaklarına rağmen vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının sorunsuz karşılandığını söyledi. Tüm fırınların yeterli un stoklarının da olduğunu belirten Tekin, "Yaşanan virüs salgınından ötürü biz fırıncı esnafı da tüm önlemlerimizi aldık. Personelimiz eldiven ve maskeyle çalışarak hijyen kurallarına uyuyor. Vatandaşlarımız hiç endişe etmesin kent genelinde tüm fırınların üretiminde bir sıkıntı yok. 750 aracımız kentteki tüm mahalle ve sokakları gezerek taze üretilen ekmeği halkımıza ulaştıracak. Bu kapasitemizi gerekirse 2 katına çıkarabiliriz" dedi.

Tekin, ayrıca fırınlardan ekmek almaya gelen kişilerin de sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda titiz davrandıklarını sözlerine ekledi.