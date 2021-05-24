Adanalı firma yerli klima üretecek - Son Dakika

Adanalı firma yerli klima üretecek

24.05.2021 10:12

Adanalı firma yerli klima üretecek Yapımı devam eden fabrikanın 2023 yılında faaliyete girmesi bekleniyor Kurluk: "Türkiye bugün bir üretim üssü. Eksik kaldığımız noktalardan birisi klima üretimiydi.

Adanalı firma yerli klima üretecek

Yapımı devam eden fabrikanın 2023 yılında faaliyete girmesi bekleniyor

Kurluk: "Türkiye bugün bir üretim üssü. Eksik kaldığımız noktalardan birisi klima üretimiydi. Biz de firma olarak fabrika yapmayı düşündük ve bunun için çalışmalara başladık"

ADANA - Adana'da klima sektöründe faaliyet gösteren bir firma, şimdiye kadar Çin'den getirtip, kendi markası ile piyasada sattığı klimaları artık Adana'da üretecek. Yapımı devam eden fabrikanın 2023 yılında faaliyete girmesi bekleniyor.

Kentte uzun yıllardır faaliyet gösteren Kurluk İthalat İhracat Limited Şirketi, kendi markası ile piyasaya sunduğu klimaları Adana'da üretmeye karar verdi. Şirket, D-400 karayolu üzerinde bulunan yönetim binasının yanındaki 16 bin metrekarelik alana son teknolojiyle donatılmış fabrikayı kurmak için çalışmalara başladı.

Altyapı ve üstyapı inşaatı devam eden fabrikanın geldiği aşama hakkında İhlas Haber Ajansı'na bilgi veren şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Kurluk, "Türkiye'de ithalata dayalı bir klima sektörü var. Her ne kadar ülkemizde 4 tane klima fabrikası olsa da bunun ikisi Japonya, ikisi de yerli firma. Bizim bu fabrikamız ithalata müthiş derecede bir engel koyacak. Bizim buradaki hedeflerimizden bir tanesi klimamızı üretmek ve Türkiye'deki diğer ithalatçılara ürün temin etmek" diye konuştu.

"Türkiye'de inanılmaz yatırımlar yapılıyor"

Türkiye'nin yan sanayi konusunda kendisini çok geliştirdiğini belirten Kurluk, "Dünyada Japonya teknolojiyi veriyor, Çin makineleri yapıyor ve dünyaya klima satıyor bu firmalar. Biz bunların teknolojilerini alıp aynı teknolojiyi Türkiye'de yapmayı istiyoruz. Otomotiv sektöründe Türkiye'ye ilk başta gelen belli başlı firmaların yaptığı gibi. Türkiye yan sanayi konusunda kendisini inanılmaz derecede geliştirmiş dünyanın birkaç ülkesinden biri haline geldi. Dünya pazarına baktığımızda Türkiye'de inanılmaz yatırımlar yapılıyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi dünyanın tam merkezinde olmamız. İkincisi genç nüfusumuzun ve teknik anlamdaki mühendislik bilgilerimizin dünyadaki birçok ülkenin üzerinde olması. Türkiye bugün bir üretim üssü. Eksik kaldığımız noktalardan birisi klima üretimiydi. Biz de firma olarak fabrika yapmayı düşündük ve bunun için çalışmalara başladık. Burayı bir teknoloji üssü olarak konumlandırmayı planlıyoruz. 2022 sonu 2023 yılının başı gibi fabrikayı faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çin'in en büyük rakibi Türkiye"

Çin'in Türkiye'yi kendisine bir rakip olarak gördüğünü kaydeden Ergün Kurluk, "Türkiye'de, Avrupa'da, Türki cumhuriyet devletlerinde ve Arap yarımadasında klimaları göreceksiniz. Şu anda zaten ithalatçı bir firma olsak da dünyada 30'u aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz. Bizim ana gayemiz Türkiye'de bu ürünü yapıp dünyaya satmak. Avantajlarımızdan en büyüğü Türk malları artık dünyada çok yüklü bir şekilde kabul görmesi. Çinlilerle görüştüğümüzde en büyük rakibiniz kim diye sorduğumuzda Türkiye diyorlar. Ciddi anlamda Çinlilerde ülkemize yatırım yapıyor" dedi.

"Ülke ekonomisindeki çıktıları kurtaracağız"

Yatırımın yazılım, kompresör gibi bazı unsurlarını yurtdışından alacaklarını, yüzde 60 yerlilik oranı ile üretim yapacaklarını anlatan Kurluk, yıllık 600 bin adet klima üretim kapasitesine sahip olacaklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Biz burada klimanın iç organlarından tutun birçok entegrasyonuna kadar hepsini burada yapacağız. Klimanın birçok modeli var ve hepsini burada üreteceğiz. Açık bir pazar, gelişen bir pazar ve bunları burada üreteceğiz. İthalatta masraf çok yüksek. Biz bunu Türkiye'de düşüreceğiz ve vatandaşa daha ucuza klima sunacağız. Yılda en az 250 bin klima ithalatı yapılıyor. Bazen 400 bini buluyor bu sayı. En düşük klimanın 4 bin lira olduğunu varsayarsak çok ciddi rakamlardan ülke ekonomisindeki çıktıları kurtaracağız."

Adanalı firma yerli klima üretecek
Adanalı firma yerli klima üretecek
Adanalı firma yerli klima üretecek
Adanalı firma yerli klima üretecek
Adanalı firma yerli klima üretecek
Adanalı firma yerli klima üretecek
Adanalı firma yerli klima üretecek

Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adanalı firma yerli klima üretecek - Son Dakika Ekonomi


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