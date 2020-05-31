Adanalı firmalara 33,5 milyon lira Nefes Kredisi - Son Dakika

Adanalı firmalara 33,5 milyon lira Nefes Kredisi

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, Nefes Kredisine başvuran 603 firmadan 516'sına toplam 33 milyon 480 bin 500 lira kredi verildiğini bildirdi.

Adanalı firmalara 33,5 milyon lira Nefes Kredisi, System.String[]

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, Nefes Kredisine başvuran 603 firmadan 516'sına toplam 33 milyon 480 bin 500 lira kredi verildiğini bildirdi.


ATO Mayıs ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Acı'nın başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Meclis üyeleri, toplantıda ağırlıklı olarak korona virüsten dolayı yaşadıkları sıkıntıları dile getirirken, çözüm önerileri için karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.


ATO Başkanı Atila Menevşe'da konuşmasında, normalleşme sürecinin başladığını belirerek, "Bu dönemde sağlık ve geçim, bu iki konu bir birini desteklemeli, biri korunurken diğerini de ihmal etmemeliyiz. Biliyoruz ticaret eskisi gibi olmayacak. Yaşadığımız iki ayda görüldü ki, üretici ve tüketici davranışları değişmektedir. E-ticaretin toplam ticaretteki payı yükselmiştir. Normalleşmeyle beraber e-ticaret alışkanlığının gelişerek devam edeceği ve kalıcı hale geleceği bir gerçektir. Bu nedenle işletmelerimiz üretim ve hizmet yelpazelerini dijital ortama taşımalı ve konuda strateji geliştirmelidir. Firmalarda tedarik zincirini gözden geçirecek, dijitalleşmeye yöneleceklerdir. Ofisler küçülecek, video konferansların önemi artacaktır. Bazılarımız evden çalışmaya devam edeceğiz. Esnek çalışma, uzaktan çalışma, iş seyahatleri yerine, video konferans, sanal ortamda fuarlar etkili olacaktır. Akıllı otomasyon teknolojileri ve e-ticaret öne çıkacaktır. Dijitalleşmeye uyum sağlamalıyız. Global tedarik zincirleri yerele dönecektir. Hijyen standartları değişecek, gıda güvenliği öne çıkacak, ürünlerin marka değeri artacaktır" ifadelerini kullandı.


Son yüzyılın en büyük felaketlerinden birine şahitlik ettiklerini söyleyen Menevşe şöyle devam etti:


"Korona virüs salgını, pandemi ilan edilince, alınan sağlık tedbirleriyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olağanüstü günler yaşadık, yaşıyoruz. Öyle ki; zengin-fakir, gelişmiş veya geri kalmış Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ayrımı yapmaksızın herkes için risk oluşturmuştur. Şimdiye kadar hiç bir zaman ekonomik krizler, bu şekilde etkin olmamıştır. Sosyal yaşam bu denli bozulmamıştır. Her ne kadar tüm ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de normalleşme takvimi konuşuluyorsa da, gerek sosyal gerekse de ekonomik olarak eski normal düzeye erişmek uzun bir süreci gerektirecektir. Odalar-borsalar ve çatı kuruluşumuz TOBB bu dönemde, işletmelerimizin yaşamasını hedef almıştır. Yani üretim ve ticaretin aktörlerini çalışanlarıyla beraber korumak ve kollamak, süreç normalleşince de ayağa kaldırıp faaliyetlerine kaldıkları yerden devam ettirmek temel gaye olmuştur. Üyelerden odalara, odalardan TOBB'a, TOBB'dan bakanlara, Cumhurbaşkanı'na kadar ulaşan bir iletişim ağı kurulmuş ve bu suretle, hükümetimizin aldığı ve alacağı kararlarla, firmalar üzerindeki yüklerin hafifletilmesi, işletme sermayesi desteği sağlanması, piyasa çarklarının dönmesi için nakit akışının tesisi, çek ödemelerine yönelik tedbirlerin alınması, çeşitli sektörlerdeki vergi - SGK ödemelerinin ertelenmesi, kısa çalışma ödeneği şartlarının kolaylaştırılması, çeşitli kredi paketlerinin açılması sağlandı. Bu meyanda Nefes Kredisi için odamız imkanlarını da ortaya koyarak, finansmana erişimde direkt katkımız olmuştur. Nefes Kredisine bugüne kadar 603 firma başvurmuş, bunlardan 516'sına toplamda 33 milyon 480 bin 500 TL kredi verilmiştir."


Yeni hizmet binasının yapım süreci hakkında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel Bayram tarafından bilgilendirmelerin yapıldığı ve Meclis üyelerinin çeşitli konularda görüş ve önerilerini dile getirdiği toplantı, gündemdeki maddeler ile ilgili alınan kararların oylanmasının ardından sona erdi. - ADANA

Atila Menevşe, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 10:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adanalı firmalara 33,5 milyon lira Nefes Kredisi - Son Dakika Ekonomi

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