Adanalı İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Selman Cankara'nın cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi.



İdlib'de 33 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Uzman Çavuş Selman Cankara'nın Sarıçam ilçesindeki baba ocağına şehit ateşi düştü. 26 yaşındaki şehidin cenazesi Gültepe Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Sabancı Merkez Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen törende anne Hatice Cankara gözyaşı döktü. Şehidin kız kardeşi Fatma'nın da törene askeri kamuflaj giyerek geldiği ve şehidin eşi Semra Cankara ile birbirlerini teskin ettiği görüldü. Şehidin 1,5 yaşındaki oğlu Uygar da tören alanında ve babasının tabutunun önünde oyun oynadı. Şehidin annesi Hatice Cankara'nın "Kuzum ben kimin yolunu bekleyeyim artık?" diyerek ağıt yakması yürekleri dağladı.



Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından 33 şehit için de gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Buruk Mezarlığı'na defnedildi.



Törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, partilerin Adana milletvekilleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ADANA