Adanalı iş adamı 1 milyon ücretsiz maske dağıtımı hedefine doğru ilerliyor - Son Dakika

Adanalı iş adamı 1 milyon ücretsiz maske dağıtımı hedefine doğru ilerliyor

Korona virüs nedeniyle il genelinde 200 binin üzerinde maske dağıtan hayırsever iş adamı, hedefinin bir milyon adet ücretsiz maske dağıtmak olduğunu söyledi

ADANA - Adanalı hayırsever işadamı Mustafa Arslan, korona virüs nedeniyle il genelinde 200 binin üzerinde maske dağıttı. Arslan, hedefinin bir milyon adet ücretsiz maske dağıtmak olduğunu belirtti.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle maske takmak zorunlu hale geldi. Genç işadamı Mustafa Arslan ise Adana genelinde 200 binin üzerinde maske dağıttı. İlçeleri ve özel işletmeleri de tek tek gezerek maske dağıtan Arslan, hedefinin 1 milyon maske dağıtmak olduğunu söyledi.

Maske dağıtımına hız kesmeden devam ettiğini belirten Arslan, "Yaşadığımız bu zor süreçte insanlar maskeyi ücretli bile bulamazken biz 200 binin üzerinde maske dağıttık. Dağıtımımızı ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. 'Biz bize yeteriz' kampanyası kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elimizden geldiğince hedefimiz 1 milyon adet ücretsiz maske dağıtımıdır. Bunun yanında Adana'da yaşayıp zor durumda kalan bütün mağdur ailelere ücretsiz maske yetiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.