Adanalı iş adamı tabancayla intihar etti
1 saat önce
Adana'da iş adamı İzzettin Turgut, beylik tabancasıyla intihar etti.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:13 Kaynak: İHA
'da iş adamı İzzettin Turgut, beylik tabancasıyla intihar etti.
Alınan bilgiye göre bir süredir ekonomik sıkıntılar yaşadığı bildirilen Adana Demirspor
Kulübü'nün eski yöneticilerinden iş adamı İzzettin Turgut, evinde tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Ağır yaralanan Turgut, Çukurova Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Turgut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ADANA
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