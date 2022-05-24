Adanalı Kahvehaneci Ahmet Ulubay: "Böyle Giderse 3-5 Aya Biz de Anahtarı Vururuz Çünkü Cebimizden Yiyoruz"

Adana'da çay bahçesi işletmeciliği yapan Ahmet Ulubay, yurttaşların ekonomik krizden dolayı kahveye gelip 3 liralık çayı bile içemediğini CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'a anlattı. Ulubay, "Bundan 4 ay öncesinde 32 liraya aldığımız 5 kilogram şeker bugün 130 lira. 60-65 liraya aldığımız çay bugün 130 lira. Kiralar aynı, elektrik geliyor 2 bin 500 ve su geliyor 2 bin, böyle giderse 3-5 aya bizde anahtarı vururuz çünkü cebimizden yiyoruz" dedi. Barut da "Bu zamlar bu iktidar sayesinde yaşandığı için en yakın seçimde bunlardan sandıkta hesabı soracağız, vatandaşımız huzura kavuşacak" diye konuştu.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, dün Adana'nın Seyhan ilçesinde çay bahçeleri ve kahvehaneleri gezdi, esnaflar ve yurttaşlarla görüştü. Barut'a kahvehanelerde artık veresiye defteri olduğunu anlatan çay bahçesi işletmecisi Ahmet Ulubay, şunları kaydetti:

"CEBİNDE ÇAY PARASI OLMAYAN İNSANLARIMIZ VAR, BU DA YANLIŞ YÖNETİMLERDEN DOLAYI"

"İnsanlar kahveye gelemiyor, vatandaşta para kalmadı, kimsede para kalmadı. Burası halkın nabzının attığı yerler. Cebinde parası olmayan insan kahveye gelmeye, toplum içine girmeye çekinir. Cebinde çay parası olmayan insanlarımız var, bu da yanlış yönetimlerden dolayı. Adana, Türkiye'nin sanayi yönünden dördüncü büyük ili, tarım yönünden ikinci büyük ili iken bugün kocaman bir köy haline getirdiler. Sanayimizi bitirip özelleştirmelerle fabrikalarımızı kapattılar yerine AVM'ler, işyerleri yaptılar, bunun vatandaşa faydası yok. Tarım da aynı durumda, gübresi mazotu her gün zam. Dolusu donu vuruyor, çiftçi ektiğini kaldıramıyor her gün yeniden ekemeye çalışıyor, para bulamıyor. Devlet desteği yok sadece yandaş beş tane çeteye veriliyor.

"BÖYLE GİDERSE 3-5 AYA BİZDE ANAHTARI VURURUZ ÇÜNKÜ CEBİMİZDEN YİYORUZ"

Kahvede de borç defteri var artık içtiğini ödeyemediği için aylık ödüyor insanlar. Bundan 4 ay öncesinde 32 liraya aldığımız 5 kilogram şeker bugün 130 lira. 60-65 liraya aldığımız çay bugün 130 lira. Kiralar aynı, elektrik geliyor 2 bin 500 ve su geliyor 2 bin, böyle giderse 3-5 aya bizde anahtarı vururuz çünkü cebimizden yiyoruz. Koskoca çay bahçesi ama toplasan 6 kişi var, çay 3 lira ama millet onu da ödeyemiyor. Bu ülkede artık çalan çırpan ekmek kazanıyor helalinden çalışan evine ekmek götüremiyor."

"BİR ŞEYLER DEĞİŞMELİ"

Başka bir kahvehaneci "İşlerin tadı yok kimse doğru dürüst içemiyor parası olmadığı için bu gidişle 3-4 aya biz de kapatırız artık bir şeyler değişmeli" derken çay içmeye gelen bir yurttaş da market fiyatlarından yakındı. Yurttaş, eskiden sıvıyağı 18 litrelik tenekelerde alırken şimdi birer litrelik şişelerden en ucuzlarını almak zorunda kaldıklarını aktardı.

CHP'li Ayhan Barut da şunları söyledi:

"EN YAKIN SEÇİMDE BUNLARDAN SANDIKTA HESABI SORACAĞIZ, VATANDAŞIMIZ HUZURA KAVUŞACAK"

"Toplumun her kesimiyle buluşuyoruz, bir dokunuyor bin ah işitiyoruz. Kahveci esnafı da vatandaş da perişan. Hayat çok pahalı. Esnaf, '3 liraya çay satamıyorum' diyor. İğneden ipliğe her şeye fahiş zam geldi, yurttaşın belini büktü. Vatandaş artık kahveye dahi gidemiyor lüks yaşam yerleri değil kahvede bile çay içecek parayı bulamıyor. Bu zamlar bu iktidar sayesinde yaşandığı için en yakın seçimde bunlardan sandıkta hesabı soracağız, vatandaşımız huzura kavuşacak."