Adanalı kardeşlerden vatandaşa 'gezen fırın' hizmeti - Son Dakika

Adanalı kardeşlerden vatandaşa 'gezen fırın' hizmeti

16.01.2021 14:51

Adanalı kardeşlerden vatandaşa 'gezen fırın' hizmeti Transit aracı odun ateşinde lahmacun fırınına çeviren iki kardeş, mahalle mahalle gezerek vatandaşın "pişirim" ihtiyacını karşılıyor Fırını Adanalının ayağına götürdüler Dışardan bakınca araba yanına yaklaşınca fırın oluyor Adana'nın...

Adanalı kardeşlerden vatandaşa 'gezen fırın' hizmeti

Transit aracı odun ateşinde lahmacun fırınına çeviren iki kardeş, mahalle mahalle gezerek vatandaşın "pişirim" ihtiyacını karşılıyor

Fırını Adanalının ayağına götürdüler

Dışardan bakınca araba yanına yaklaşınca fırın oluyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde transit aracı odun fırınına çeviren iki kardeş, mahalle mahalle gezerek vatandaşın pide, lahmacun, börek, güveçlerini pişiriyor. 15 yıldır ilçede mobil fırın hizmeti veren Batmanlı kardeşler, gezen fırına vatandaşın büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Transit araçlarının kasasını özel bir sistemle odun fırınına dönüştüren Ahmet ve Suna Batmanlı kardeşler, 13 yıldır mobil fırın ile mahalle mahalle gezerek odun ateşinde lahmacun ve pide çeşitleri pişiriyor. Batmanlı kardeşler, Adana'daki tek gezen fırın hizmetini sunmanın ayrılacağını yaşıyor.

Adana'da mobil fırın ile gitmedikleri köy ilçe ve mahalle kalmadığını kaydeden Batmanlı kardeşler, aracı gören vatandaşların genelde şaşırdığını ama yoğun talep aldıklarını kaydetti.

Ekmek tekneleri gezen fırın ile Adana'nın her yerini gezdiklerini kaydeden Suna Batmanlı, "Lahmacun, pide çeşitleri yapıyoruz. Yaklaşık 15 yıldan beri abimle bu hizmeti sürdürüyoruz" dedi.

Araç sahibi Ahmet Batmanlı, 13 yıl önce bir arkadaşının fikri üzerine aracına bu sistemi kurduğunu ve işlerinin o günden beri bereketli olduğunu belirtti. Batmanlı, "Her çeşit pide lahmacun yapıyoruz. Adana'da başka yok. Odun ateşinde yapıyoruz. Zor olmuyor. 13 seneden beri geziyoruz. Adana'nın her yerini geziyoruz. Mesai saatimiz yok. Abi kardeş çalışıyorsunuz. Herkes merakla izler. Yağışlı olunca zor oluyor ama. Araca zarar verip vermediğini soran, arabadan fırın mı olur diyende oluyor. Mutluyuz" dedi.

Vatandaşlardan Nevzat Ersin sadece Kozan'da bu fırının olduğunu ifade ederek," Daha önce hurdacı arabası gördüm ama gezen fırın görmedim. sıcak taze güzel oluyor. Düğünlere, mevlitlere geliyor. halka sıcak hizmet. güzel oluyor Adana'da ilk bu Kozan'da güzel oluyor" dedi.

14 yaşındaki Ömer Faruk arabayı ilginç bulduğunu ifade ederek, "Fırınlı araba ilk defa gördüm. hizmeti çok güzel. Arıyorsun hemen geliyor. sıcacık soğumadan yiyebiliyorsun değişik" dedi.

Adanalı kardeşlerden vatandaşa 'gezen fırın' hizmeti
Adanalı kardeşlerden vatandaşa 'gezen fırın' hizmeti
Adanalı kardeşlerden vatandaşa 'gezen fırın' hizmeti
Adanalı kardeşlerden vatandaşa 'gezen fırın' hizmeti

Kozan, Adana, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Adanalı kardeşlerden vatandaşa 'gezen fırın' hizmeti - Son Dakika


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