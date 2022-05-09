Adanalı Karpuz Üreticisi: Geçen Yıl 1 Dönüm Karpuzu 4 Bin Liraya Mal Ederken Şimdi 12 Bin Liraya Mal Ediyorum - Son Dakika

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'da karpuz üreticilerini ziyaret etti. Şevkin, "Karpuz üretiminde yüzde 30 daralma yaşanıyor. Çünkü fidenin fiyatı iki katına, gübrenin fiyatı dört katına çıktı. Tam da turfanda karpuzun yetişeceği dönemde ne yazık ki her yıl yapıldığı gibi bu yıl da yurt dışından karpuz ithal ediliyor" dedi. Üretici Veli Altunyüzük de "Geçen yıl mazotu 6 liraya alıyordum, şimdi 23 lira. Gübre 2 lira idi, şimdi 15 lira. 70 liraya aldığımız ilaç 230 lira, 13 liralık naylon 55 lira oldu. Geçen yıl bir dönüm karpuzu 4 bin liraya mal ederken şimdi 12 bin liraya mal ediyorum. Bu safhadan sonra çiftçi zor durumda. Tahmin ediyorum çiftçiler şehre göç edecek" diye konuştu.

Müzeyyen Şevkin, Adana'da karpuz üreticilerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Şevkin, maliyetlerdeki fahiş artışlar nedeniyle karpuz üretimde geçen yıllara göre yüzde 30 daralma olduğunu belirtti

"BAKANLIK YABANCI ÇİFTÇİYİ KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR"

Şevkin, "Adanalı karpuz üreticisi zor durumda. Girdi maliyetleri çok yüksek. Bu nedenle karpuz üretiminde yüzde 30 daralma yaşanıyor. Çünkü fidenin fiyatı iki katına, gübrenin fiyatı dört katına çıktı. Tam da turfanda karpuzun yetişeceği dönemde ne yazık ki her yıl yapıldığı gibi bu yıl da yurt dışından karpuz ithal ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye çiftçisinin yanında olacağına yabancı çiftçiyi kazandırmaya devam ediyor. Adanalı karpuz üreticisi çok zor durumda. Tarım Bakanlığı'nı Adanalı ve Türkiyeli çiftçinin yanında olmaya davet ediyoruz" dedi.

"PARA KAZANMAYIZ, ZARAR EDERİZ"

Üretici Enes Karaağaç ise bir kilogram karpuzun yetiştirme maliyetinin bir lira olduğuna dikkat çekti. Enes Karaağaç, "Erken yetiştirip erken satmak ve para kazanmak istiyoruz. Ancak erken yetiştirip dışarıdan karpuz gelirse para kazanamayız, zarar ederiz" diye konuştu.

"DAHA KARPUZ ÇIKMADAN İRAN'DAN KARPUZ GELMEYE BAŞLADI"

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Cahit İncefikir de ithal karpuz ile girdi maliyetlerindeki artışın çiftçinin belini büktüğünü ifade etti. İncefikir, "Çiftçi, aralık-ocak ayından bu yana tarlada karpuzuyla uğraşıyor. Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en büyük maliyetiyle uğraşıyor. Tarımsal enflasyonla, yüzde 300-400'lerle uğraşırken, karpuzunu erken çıkarmaya çalışırken, daha karpuzu çıkmadan İran'dan karpuz gelmeye başladı. Adana, sanırsınız ağustos ayındaymışsınız gibi, at arabalarına varana kadar, yollarda sergiler açılmış, karpuz satılmaya başlanmış. Dolayısıyla üreticinin turfandacılığı, erkenciliği bir şekilde yitirilmiş oluyor" dedi.

"ÇİTFÇİLER ŞEHRE GÖÇ EDECEK"

Bir başka üretici Veli Altunyüzük ise maliyetlerdeki artışın yüzde bin 300'lere dayandığını söyledi. Veli Altunyüzük, şöyle konuştu:

"Tarımla ilgili girdiler yüksek. Gübre, ilaç, mazot, işçilik maliyetleri çok yükseldi. Yüzde 1.300 zamlarla karşılaşıyoruz. Geçen yıl mazotu 6 liraya alıyordum, şimdi 23 lira. Gübre 2 lira idi, şimdi 15 lira. 70 liraya aldığımız ilaç 230 lira, 13 liralık naylon 55 lira oldu. Bu girdilerin içinden nasıl çıkacağız? Çiftçiliği bitirme amacıyla yapılmış bir oyun mudur? Bir sıkıntı var. Maliyetimiz yüzde 1.300 zam gördü. Geçen yıl bir dönüm karpuzu 4 bin liraya mal ederken şimdi 12 bin liraya mal ediyorum. Sadece karpuz değil. Darı; 2 bin liralık maliyeti 5 bin lira. Pamuk; 3 bin lira maliyeti 6 bin lira olmuş. Bu safhadan sonra çiftçi zor durumda. Tahmin ediyorum çiftçiler şehre göç edecek."

"DEVLET BİR LİTRE MAZOTU BİLE VERMİYOR"

Çocukluğundan bu yana çiftçilik yaptığını belirten Süleyman Sözütek, "Kendimi bildim bileli çiftçilik yapıyorum. Babadan, atadan kalma işleri yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten mağduruz, takatimiz kalmadı. Daha önce ürettiğimiz ürünlerden bir kısmıyla ekmeğimizi yiyebiliyorduk, çocuklarımızı bekleyebiliyorduk. Şimdi maliyetler o kadar yükseldi ki canımızı alıyor. Karpuzda dönüme 45-50 lira arası mazot harcıyoruz. Bize devletin verdiği destekleme 22 lira. Bir litre mazotu bile vermiyor" diye konuştu.

"BÖYLE OLURSA TÜKETİCİMİZ KARPUZU ÖNÜMÜZDEKİ YILLAR KİLOSU 20 LİRADAN YER YA DA HİÇ YİYEMEYECEK"

Ziraat Mühendisi Okay Sangün ise "Girdi maliyetleri çok yüksek. Fiyatlar üç-dört katına çıktı. Çiftçimiz zor şartlar altında karpuzu yetiştirmeye çalışıyor ancak yurt dışından, bilhassa İran'dan kaçak ve resmi yollarla gelen karpuzlar bizim çiftçimizin moralini çok bozuyor. Çiftçimiz tarımdan kaçacak gibi görünüyor. Tarımdan kaçan çiftçi toprağı boş bırakır. Boş kalan toprakta kimse ekim yapmaz. Böyle olursa tüketicimiz karpuzu önümüzdeki yıllar kilosu 20 liradan yer ya da hiç yiyemeyecek. Yetkililerin bir an önce çiftçilerimize yardım etmesini diliyorum" dedi.