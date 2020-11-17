Adanalı kasaplardan "askıda et" uygulaması - Son Dakika

Adanalı kasaplardan "askıda et" uygulaması

17.11.2020 09:30

- Adanalı kasaplardan "askıda et" uygulaması Haftanın 7 günü 7 farklı aileye 1'er kilo et dağıtılıyor Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur: "Her şey devletten beklenmez" Adana Kasaplar Odası tarafından 'askıda et' uygulaması başlatıldı.

- Adanalı kasaplardan "askıda et" uygulaması

Haftanın 7 günü 7 farklı aileye 1'er kilo et dağıtılıyor

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur:

"Her şey devletten beklenmez"

ADANA - Adana Kasaplar Odası tarafından 'askıda et' uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında kasaplar tarafından haftanın 7 günü maddi durumu iyi olmayan 7 farklı aileye 1'er kilo et dağıtılıyor. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, "Her şey devletten beklenmez. Siz devletin yanında olacaksınız ki devlette sizin yanınız da olsun" dedi.

Birçok ilde 'askıda ekmek', 'askıda döner', 'askıda yemek' ve 'askıda kıyafet' gibi uygulamaların yapılmasının ardından Adana Kasaplar Odası tarafından da 'askıda et' uygulaması başlatıldı. Kentte maddi durumu iyi olmayan vatandaşların bulunduğu mahalle ve sokakları tespit eden Oda, kasaplarla görüşerek her hafta 7 aileye 1'er kilo kırmızı dağıtıyor.

İlk olarak kentteki bir kasaptan et alan Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, daha sonra Hürriyet Mahallesinde bir eve giderek durumu olmayan bir aileye 1 kilogram eti verdi.

"Haftanın 7 günü et teslimi yapacağız"

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evine et girmeyen, et alımında zorluk çeken vatandaşlarımızın adreslerini yönetim kurulu üyelerimiz tespit edecek ve haftanın 7 günü kapıya et teslimi yapacağız. Bununla ilgili kasap esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Bu etleri ben kendim gidip teslim edeceğim. Bunun Türkiye genelinde yayılmasını istiyoruz. Her şey devletten beklenmez. Siz devletin yanında olacaksınız ki devlette sizin yanınız da olsun" diye konuştu.

"Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek"

Haftanın 7 günü 7 eve et gireceğini söyleyen Yağmur, "Bu etleri teslim ederken herhangi bir fotoğraf çekimi gibi uygulamalar yapılmayacak. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Her gün 1'er kilogram olarak bölge kasaplarımızdan alacağız. Kasaplarımız da eğer ücret isterlerse oda tarafından bu ücretleri karşılayacağız. Hiçbir kasabımız şuana kadar ücret talep etmedi" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Ökmen isimli bir kasap ise uygulamayı çok beğendiğini söyleyerek, "Bütün insanlarımız çok duyarlı olursa biz memnun oluruz. İnşallah bütün illere yayılır. İnsanlarımız ne kadar birbirine yardım ederse o kadar iyi. Fakir insanımız kalmaz. Belki biz yiyebiliyoruz ama et alamayacak vatandaşlarımız var onlara bir katkımız oluyorsa ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

Adanalı kasaplardan askıda et uygulaması
Adanalı kasaplardan askıda et uygulaması
Adanalı kasaplardan askıda et uygulaması
Adanalı kasaplardan askıda et uygulaması
Adanalı kasaplardan askıda et uygulaması
Adanalı kasaplardan askıda et uygulaması
Adanalı kasaplardan askıda et uygulaması

Kasap, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adanalı kasaplardan 'askıda et' uygulaması - Son Dakika


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