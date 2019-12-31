Adanalı kebapçı 2022'ye de hazır - Son Dakika

Adana'da bir kebapçı yeni yılı yerli otomobilin seri üretime geçmesi planlanan 2022 yılına atıfta bulunarak 'Hoş geldin 2022' yazılı et ve pankartlarla karşılıyor.



Adana'da kebapçılık yapan Yaşar Aydın ve oğlu Uğur Aydın iş yerlerine üzerinde yerli otomobilin fotoğrafının da bulunduğu 'Hoş geldin 2022' yazılı pankart astı. Kebaplık etlerle de "Hoş geldin 2022" yazan Yaşar Aydın, bu yıl yerli otomobilin seri üretime geçmesi planlanan 2022 yılına atıfta bulunup iki yıl daha fazladan atlayıp, bir an önce yerli araca kavuşmak istediklerini ifade etti.



Kebapçı baba oğlun bu anları sosyal medyada paylaşması beğeni aldı. - ADANA