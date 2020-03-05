Adanalı kebapçı, şehitlerin fotoğraflarını iş yerine astırıp mevlit okuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adanalı kebapçı, şehitlerin fotoğraflarını iş yerine astırıp mevlit okuttu - Son Dakika

Adanalı kebapçı, şehitlerin fotoğraflarını iş yerine astırıp mevlit okuttu

6 saat önce

ADANA'da metrelik boru kebabı yapan kebapçı Yaşar Aydın, İdlib'de şehit olan askerler için mevlit programı düzenledi.

Adanalı kebapçı, şehitlerin fotoğraflarını iş yerine astırıp mevlit okuttu, System.String[]

ADANA'da metrelik boru kebabı yapan kebapçı Yaşar Aydın, İdlib'de şehit olan askerler için mevlit programı düzenledi.

Kentte, kaburga etinden yaptığı metrelik Adana boru kebabıyla meşhur olan Yaşar Aydın, İdlib'de şehit olan askerler için mevlit okuttu. Şehitlerin fotoğraflarını bastırıp, iş yerinin duvarlarına asan Yaşar Aydın ile şehit aileleri dualar okunurken duygulu anlar yaşandı. Yaşar Aydın'a plaket vererek teşekkür eden Adana Şehit Aileleri Malulleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emine Kunt, Aydın'ın örnek bir vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.


İdlib, Adana, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:03 Kaynak: DHA
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