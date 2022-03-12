Adanalı kebapçı, sokak hayvanları için haftada 500 kilometre yol yapıyor - Son Dakika
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Adanalı kebapçı, sokak hayvanları için haftada 500 kilometre yol yapıyor

12.03.2022 11:29

Adanalı kebapçı, sokak hayvanları için haftada 500 kilometre yol yapıyor Sosyal medya fenomeni şahsın birlikte video içeriği ürettiği ekip arkadaşları, Kındır'a ait olan lüks otomobilin önce parçalarını söktüler sonra boyadılar son olarak da içerisine beton döktüler Sosyal medya fenomeni...

Adanalı kebapçı, sokak hayvanları için haftada 500 kilometre yol yapıyor

Sosyal medya fenomeni şahsın birlikte video içeriği ürettiği ekip arkadaşları, Kındır'a ait olan lüks otomobilin önce parçalarını söktüler sonra boyadılar son olarak da içerisine beton döktüler

OSMANİYE - Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır'ın birlikte video içeriği ürettiği arkadaşları, bu defa şakanın dozunu kaçırdı. Ekip arkadaşları, Sefa Kındır'a ait olan yaklaşık 700 bin lira değerindeki lüks otomobilin önce parçalarını söktüler sonra boyadılar son olarak da içerisine beton döktüler. Birbirlerine yaptıkları şakaların git gide dozunun büyüdüğünü belirten Kındır, "Bu bizim şakalarımızın sonu oldu. Biraz büyük şaka oldu. Eşek şakasına döndü" dedi.

Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır ve ekip arkadaşlarının birbirlerine yaptıkları şakalara bir yenisi daha eklendi. Ürettiği ilginç videolarla gündemden düşmeyen Sefa Kındır, şaka olsun diye geçmişte ekip arkadaşlarının lüks arabalarını boyadı, parçalarını söktü. Bunun üzerine Sefa Kındır'ın şakalarına karşılık vermek isteyen ekip arkadaşları Kındır'ın lüks arabasına göz dikti. Sefa Kındır'ın arabasını alan arkadaşları ilk olarak arabanın parçalarını söktü. Daha sonra arabanın kasasını gelişigüzel boyayan Kındır'ın arkadaşları son olarak yaptıklarıyla şakanın dozunu kaçırdı. Arabayı garajdan çıkaran ekip, daha sonra çağırdıkları beton mikseri ile piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan lüks otomobilin içerisine eğlenerek beton döktü. Birbirlerine yaptıkları şakaların git gide dozunun büyüdüğünü belirten Kındır, "Bu bizim şakalarımızın sonu oldu. Biraz büyük şaka oldu. Eşek şakasına döndü" diye konuştu.

"Olan belli yani betonu dökmüşler"

Piyasa değeri yaklaşık 700 bin liralık lüks aracının içerisine arkadaşlarının şaka olsun diye beton döktüğünü ifade eden sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, "Arkadaşlarımızla beraber birbirimize kanallarımızda bu tür şakalar yapıyorduk. Daha önce arkadaşlarımın arabasını boyadım. Onların arabasının parçalarını söktüm. Bu tür bazı şakalar yaptım onlara. Bu yaptığımız şakaların dozu git gide büyüdü. Başıma böyle bir olay geldi. Piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan aracımın içerisine beton dökmüşler. Şuanda gerçekten çok şaşkınız. Arkadaşlarımla beraber bunun içerisinden betonu nasıl çıkaracağımızı düşünüyoruz. Bu bizim şakalarımızın sonu oldu. Biraz büyük şaka oldu. Eşek şakasına döndü. Diğer arkadaşlarıma ben bu kadar büyük şakalar yapmamıştım. Bunlar git gide işin dozunu artırdılar. Olan belli yani betonu dökmüşler" şeklinde konuştu.

Adanalı kebapçı, sokak hayvanları için haftada 500 kilometre yol yapıyor
Adanalı kebapçı, sokak hayvanları için haftada 500 kilometre yol yapıyor
Adanalı kebapçı, sokak hayvanları için haftada 500 kilometre yol yapıyor

YORUMLAR
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Sokak Hayvanları, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adanalı kebapçı, sokak hayvanları için haftada 500 kilometre yol yapıyor - Son Dakika


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