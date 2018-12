Adanalı kebapçıdan 1,5 ton et ile '2020' süslemesi

Adanalı kebapçıdan 1,5 ton et ile '2020' süslemesiAdana'nın her yıl 1 sene ileriden gittiğini iddia eden bir kebapçı, yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki et ve yağlarla, 'Hoş geldin 2020' yazısı yazarak lokantasını süsledi. Yüreğir ilçesinde kaburga lokantası işleten Yaşar Aydın , ilginç bir yönteme başvurarak lokantasında yılbaşı süslemesi yaptı. Yaklaşık 1,5 ton kuzu eti ve yağıyla 'Hoş geldin 2020' yazısı ve Türk bayrağı oluşturan Aydın, Biz Adanalılar olarak hep 1 yıl önden gidiyoruz. Herkese mutlu yıllar dedi. Aydın'ın ilginç kutlaması, sosyal medyada yankı buldu.