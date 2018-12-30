Son Dakika Haberleri: Adanalı Kebapçıdan 1,5 Ton Et ile '2020' Süslemesi

Adanalı Kebapçıdan 1,5 Ton Et ile '2020' Süslemesi

1 saat önce

ADANA'nın her yıl 1 sene ileriden gittiğini iddia eden bir kebapçı, yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki et ve yağlarla, 'Hoş geldin 2020' yazısı yazarak lokantasını süsledi.

Adanalı Kebapçıdan 1,5 Ton Et ile '2020' Süslemesi, System.String[]
ADANA'nın her yıl 1 sene ileriden gittiğini iddia eden bir kebapçı, yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki et ve yağlarla, 'Hoş geldin 2020' yazısı yazarak lokantasını süsledi. Yüreğir ilçesinde kaburga lokantası işleten Yaşar Aydın, ilginç bir yönteme başvurarak lokantasında yılbaşı süslemesi yaptı. Yaklaşık 1,5 ton kuzu eti ve yağıyla 'Hoş geldin 2020' yazısı ve Türk bayrağı oluşturan Aydın, "Biz Adanalılar olarak hep 1 yıl önden gidiyoruz. Herkese mutlu yıllar" dedi. Aydın'ın ilginç kutlaması, sosyal medyada yankı buldu. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:26 Kaynak: DHA

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