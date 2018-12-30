Adanalı Kebapçıdan 1,5 Ton Et ile '2020' Süslemesi
1 saat önce
ADANA'nın her yıl 1 sene ileriden gittiğini iddia eden bir kebapçı, yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki et ve yağlarla, 'Hoş geldin 2020' yazısı yazarak lokantasını süsledi.
ADANA'nın her yıl 1 sene ileriden gittiğini iddia eden bir kebapçı, yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki et ve yağlarla, 'Hoş geldin 2020' yazısı yazarak lokantasını süsledi. Yüreğir
ilçesinde kaburga lokantası işleten Yaşar Aydın
, ilginç bir yönteme başvurarak lokantasında yılbaşı süslemesi yaptı. Yaklaşık 1,5 ton kuzu eti ve yağıyla 'Hoş geldin 2020' yazısı ve Türk bayrağı oluşturan Aydın, "Biz Adanalılar olarak hep 1 yıl önden gidiyoruz. Herkese mutlu yıllar" dedi. Aydın'ın ilginç kutlaması, sosyal medyada yankı buldu. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:26 Kaynak: DHA
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