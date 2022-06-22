Adanalı kebapçıdan 'biber içli kebap' - Son Dakika
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Adanalı kebapçıdan 'biber içli kebap'

22.06.2022 10:25
Adanalı kebapçıdan 'biber içli kebap'

ADANA'da kaburga kebapçısı Yaşar Aydın'ın kent mutfağına kazandırdığı 'biber içli kebap' lezzet severlerden tam not aldı.

ADANA'da kaburga kebapçısı Yaşar Aydın'ın kent mutfağına kazandırdığı 'biber içli kebap' lezzet severlerden tam not aldı.

Tanınmış kebapçı Yaşar Aydın, daha önce kent mutfağına kazandırdığı kaburga kebabı, boru kebabı, açma kıyma gibi lezzetlerine bir yenisini daha ekledi. Zırhla çekilmiş erkek kuzu kıymayı kapya ve Şili biberiyle buluşturan Aydın, bu lezzete 'biber içli kebap' ismini verdi. Restoranda ilk kez bu kebabı tadan vatandaşlar, tam puan verdi. Tunus'tan turistik amaçla kente gelen Besem Kalbia, acının eti mükemmel hale getirdiğini söyledi. Çağlar Balcılar ise "Acıyı yiyorduk ama böyle kebap olarak yememiştim. Gerçekten standart Adana kebabından çok daha güzel. Ustamızın ellerine sağlık" dedi.

'HEP İCATLAR YAPTIM'

Yaşar Aydın ise biberin aromasının et ile buluşmasıyla kebabın daha lezzetli hale geldiğini kaydetti. Aydın, "Etin yanında hep biber istiyorlardı ben de ikisinin bir arada olması için böyle yaptım. İnsanlar da sevdi. Bundan sonra menümüzde olacak.  Adana'ya bir lezzet daha kattık. Kebapçılığa başladığım günden bu yana hep icatlar yaptım. Hayatta bir kebapçının yaptığını denemedim, kim ne yapıyor diye bakmadım. Sadece kendi bildiğimi yapıyorum" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Adana, Aydın, Şili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adanalı kebapçıdan 'biber içli kebap' - Son Dakika

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