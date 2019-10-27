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Son Dakika Güncel Adanalı kebapçıdan cumhuriyet bayramı kutlaması

Adanalı kebapçıdan cumhuriyet bayramı kutlaması

1 saat önce

Adanalı kebapçıdan Cumhuriyet Bayramı kutlamasıAdanalı kebapçıdan Cumhuriyet Bayramı kutlamasıAdana kent merkezinde kebapçılık yapan Yaşar Aydın, bayraklarla donattığı dükkanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Adanalı kebapçıdan Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Adanalı kebapçıdan Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Adana kent merkezinde kebapçılık yapan Yaşar Aydın, bayraklarla donattığı dükkanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kebapçılık yapan Yaşar Aydın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, ustalarıyla etlerden Türk bayrağı hazırladı. Dükkanını da bayraklarla donatan Aydın, müşterileriyle kamera karşısına geçip, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Ayrıca iş yeri çalışanları da Türk bayraklı tişörtler giyip müşterileri bu şekilde karşıladı. İşyeri sahibi Yaşar Aydın, "Allah bu millete bir daha savaş yüzü göstermesin. Barış, kardeşlik, dostluk içinde her günümüz bayram coşkusunda olsun" dedi.

Adanalı kebapçıdan cumhuriyet bayramı kutlaması

29 ekim cumhuriyet bayramı, Adana, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 03:36 Kaynak: DHA
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