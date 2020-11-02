Adanalı Meryem Özyumşak'ın futbol aşkı - Son Dakika

Adanalı Meryem Özyumşak'ın futbol aşkı

12 yaşında formasını giydiği takıma teknik direktör olup Süper Lig'e çıkarttı

Meryem Özyumşak:

"Zeki ve ahlaklı kız çocukları yetiştirmek istiyorum"

ADANA - Adanalı Meryem Özyumşak, 12 yaşında formasını giymeye başladığı Adana İdman Yurdu kadın futbol takımına yıllar sonra teknik direktör olarak geri döndü. Özyumşak hayallerinden vazgeçmedi ve takımını Süper Lige çıkarttı.

Ailesinin desteğiyle 12 yaşında futbola Adana'nın tek kadın takımı olan Adana İdmanyurdu'nda futbola kaleci olarak başlayan Meryem Özyumşak (40), tecrübesiyle İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun'da forma giydi, şampiyonluklar yaşadı. Genç Milli Takımın kalesini de tam 8 yıl koruyan Adanalı Meryem, başarı merdivenlerini tırmandı.

Futbol heyecanı bitmeyen Meryem Özyumşak, yıllarca formasını giydiği takımının başına teknik direktör olarak geçmesinin hayalini kurarken, 2010 yılında UEFA- B antrenörlük belgesini alarak ilk hedefine ulaştı. Ardından teknik direktörlük konusunda kendini geliştirmek için La Liga'nın en ünlü takımlarından Barcelona'nın İspanya'da açtığı eğitime katıldı ve futboldaki bakış acısını değiştirdi. Buradaki eğitimin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun birçok önemli projesinde yer alan Meryem Özyumşak, 4 yıl önce de futbola başladığı Adana İdmanyurdu'nun başına teknik direktör olarak geçti.

Maddi acıdan zorluk çeken A takıma altyapıdan birçok isim yetiştirip transfer eden Meryem Özyumşak bu sezon takımı Süper Lige çıkartmayı başardı. Ancak korona virüs nedeniyle liglerin oynanması ertelenirken Özyumşak'ta şimdi altyapıyla idmanlara çıkıp birçok kız çocuğuyla tek tek ilgilenip onlara rol model oluyor.

Meryem Özyumşak, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, futbol denince akla ilk gelen şey olan erkek sporu algısını kırdıklarını belirterek, "Ağabeyim futbolcuydu. Ona o dönemde hep özeniyordum. Okulda erkek arkadaşımla futbol oynamaya başladım. Bu şekilde futbol aşkı böyle gelişti. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle Adana İdmanyurdu takımına yazıldım. O zaman üniversiteye giden ablalar vardı onların yanında başladım bende futbola. Daha sonra Adana İdmanyurdu'nun kalecisi oldum ve ardından da Türkiye'deki büyük kulüplerinin hemen hemen hepsinde yer aldım. A Milli takımda, Genç Milli takımda uzun süre kaleci olarak oynadım. En son da 2011 yılında jübilemi Adana İdmanyurdu takımında yaptım. Sonra da Adana İdmanyurdu Kulübü Başkanı Metin Taylancı bana bir teklifte bulundu bende kabul ettim ve burada teknik direktör olarak başladım" diye konuştu.

"Bu sene bir tesisimiz olacak"

Kadın futbolundaki sıkıntılara da değinen Özyumşak, "Yıllardır buraya gelişim futbolu olarak bakılıyor. Ben çok uzun yıllardır bu sporun içerisindeyim. İlerledik ama halen ilerleyemediğimiz birçok konu var. Türkiye'de çoğu insan kadın futbolunun, liglerinin olduğunu bilmiyor. Haberleri yok. Bizim takım yıllardır kapanmayan tek takımdır. Kadın futbolunun en büyük sorunu maddiyat. Bir yere kadar idare edebiliyorsunuz. Bölgesel maçlarda bir bütçeyle idare ediyorsunuz ama artık birinci lig takımı olduğumuz için daha çok giderimiz var. Yabancı futbolcu statümüz var, yabancı futbolcu almak zorundayız. Artık futbol o kadar yaygınlaştı ki, Türkiye'de yetenekli kızlarımız var. Transfer yapmak zorundayız. En büyük eksikliğimiz sponsorluk. Sponsor olmayınca yalnız kalıyorsunuz. Tesisleşme konusunda da sıkıntılarımız var ama İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve AK Parti Adana Milletvekilimiz Jülide Sarıeroğlu'nun katkılarıyla bu sene bir tesisimiz olacak. 1-2 ay içerisinde tesisimize geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kız çocuklarımızın ayakları yere bassın istiyorum"

Altyapıdaki bütün kız futbolcuların aileleriyle görüştüğünü söyleyen Meryem Özyumşak, şunları kaydetti:

"Adana'nın ilçelerinden gelen birçok gelen kızımız var. Burada herhalde en büyük rol model de ben oluyorum. Çünkü anneler hemen benimle kızlarıyla ilgili neler yapabiliriz onu konuşuyorlar. Ailelerle çok güzel iletişim kuruyoruz. Eskisi gibi de değil artık aileler kendileri çocuklarını futbola yazdırıyor. Benim en büyük hedeflerimden birisi Türk toplumuna iyi bir birey, zeki ve ahlaklı kız çocukları yetiştirmek. Kız çocuklarımızın ayakları yere bassın istiyorum. Kendimle ilgili de Adana İdmanyurdu takımımızı şampiyon yapmak ve daha sonra da A Milli takımımızın başında olmak istiyorum.