Son Dakika Haberleri: Adanalı minikler Kral Şakir ve Fil Necati ile tanıştı
Son Dakika Güncel Adanalı minikler Kral Şakir ve Fil Necati ile tanıştı

Adanalı minikler Kral Şakir ve Fil Necati ile tanıştı

13 dakika önce

Çocuklara çocuk olmanın tadını yaşatan, yetişkinleri ise çocukluk günlerine götüren çizgi film karakterleri Kral Şakir ve Fil Necati, Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nin minik ziyaretçileriyle buluştu.

Adanalı minikler Kral Şakir ve Fil Necati ile tanıştı, System.String[]

Çocuklara çocuk olmanın tadını yaşatan, yetişkinleri ise çocukluk günlerine götüren çizgi film karakterleri Kral Şakir ve Fil Necati, Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nin minik ziyaretçileriyle buluştu.


4 Ekim'de vizyona giren "Korsanlar Diyarı" filmi için Türkiye turnesine çıkan Kral Şakir ve Fil Necati, zemin kat etkinlik alanında, 2 gün boyunca binlerce çocuğu konuk etti.


Çocukların zeki ve meraklı kahramanları olan, yetişkinleri ise çocukluk yıllarına götüren sevimli karakterler, unutulmaz anlar yaşattı. Tipik bir Türk ailesinin günlük yaşamından sundukları kesitlerle herkesin kendinden bir şeyler bulmasını sağlayan Kral Şakir ve Fil Necati, komik diyalogları ve heyecanlı maceralarıyla büyük ilgi gördü.


Animasyon yapım kanalı Cartoon Network'ün ilk Türk çizgi dizisi olan Kral Şakir ve Fil Necati, çocukların gönüllerinde bir kez daha taht kurdular. Televizyonda gördükleri sevimli karakterlerle tanışma imkanı bulan minikler, eğitici ve öğretici diyalogların yanı sıra dinamik sahne şovlarını hayranlıkla izlendiler.


Kral Şakir ve Fil Necati maskotları sahne gösterisinin yanı sıra, interaktif yarışmaları, dansları ve hatıra fotoğrafı çekimi gibi aktivitelerle çocuklar ile aileleri keyifli anlar yaşadılar. - ADANA

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:41 Kaynak: İHA
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