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Adanalı öğrenciler Batman'da akranlarıyla buluştu

35 dakika önce

Adana'dan 50 öğrenci, Batman'ın Gercüş İlçesine geldi.

Adanalı öğrenciler Batman'da akranlarıyla buluştu, System.String[]
Adana'dan 50 öğrenci, Batman'ın Gercüş İlçesine geldi.
İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Adanalı 50 öğrenci Gercüş İlçesini ziyaret ederek, akranlarıyla biraraya geldi.
İlçenin tarihi ve turistik yerlerini gezen öğrenciler, yaşıtlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçı projenin önemine işaret ederek, "Gercüş'ten Adana'ya bir gönül köprüsü oluşması bizi mutlu etti." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:56 Kaynak: AA
Gercüş, Batman, Adana, Güncel
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