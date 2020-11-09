Adanalı okçu Türkiye şampiyonasında ikincilik elde etti - Son Dakika

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Açık Saha Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Adana Geleneksel ve Atlı Spor Kulübü sporcusu Dursun Buçakçı ikincilik elde etti.

Adana Geleneksel ve Atlı Spor Kulübü Başkanı Erhan Uzman, İstanbul'da gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye genelindeki kulüplerden 20 sporcunun katıldığını kaydetti.

Bölgesel müsabakalara katılan 414 kulüp arasından sıralama atışlarında en yüksek sayıda ok atan ilk 20 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada sporcuları Dursun Buçakçı'nın ikincilik kazandığını, yine Adana ekiplerinden Kabac Hatun Geleneksel Okçuluk Spor Kulübünden Emel Özdeş'in ise 14. olduğunu ifade eden Uzman, kentin adını bu branşta daha fazla duyurmak için çalıştıklarını belirtti.