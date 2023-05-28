Adanalı "Örümcek Adam", Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı - Son Dakika
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Adanalı "Örümcek Adam", Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı

28.05.2023 12:05

Adana'da bir kişi örümcek adam kostümü giyerek Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kullandı. Oy kullandığı okulda çocuklar ve vatandaşlar örümcek adam kostümü giyen Ömer Şaşkın'a yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oy verme işlemlerinde Adana'da renkli görüntüler ortaya çıktı. 26 yaşındaki Can Şaşkın, çocukluk tutkusu olan örümcek adam kostümü giyerek oy kullanmaya geldi.

Adanalı 'Örümcek Adam', Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı

"DÜNYAYA TARİH DERSİ VERİYORUZ"

Okula gelen vatandaşlar ve yanındaki çocuklar, Can Şaşkın'a yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirdi. Oyunu kullanan Can Şaşkın," Türkiye'de oy kullanma oranı çok yüksek olduğu için bu bizim kültürümüz gibi bir şey oldu. Dünyaya tarih dersi veriyoruz.

Adanalı 'Örümcek Adam', Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı

"KİM KAZANIRSA KAZANSIN HAYIRLI OLSUN"

Ben de bir farkındalık oluşturarak böyle oy kullanmak istedim. Kim kazanırsa kazansın, hayırlı olsun. İnşallah ülkemize daha çok hizmet edecek kişi kazanır. Örümcek adam tutkum benim çocukluktan beri hayalim" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Ferdi dayfur: Adanalı örümcek adam, konyalı betmen ,afyonlu süpermen ,Kayserili himen, Diyarbakırlı bremın oylarını kullandılar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Çocukluk, Adana, Ömer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adanalı 'Örümcek Adam', Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı - Son Dakika


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