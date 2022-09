Adanalı Pamuk Üreticisi: Sürekli Zarar Ediyoruz. Motorumuzu, Tarlamızı ve Evimizi Satıp Borcumuzu Ödemeye Çalışacağız

Adanalı pamuk çiftçisi Yaşar Ekiz, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'a anlattı. Ekiz, "Sürekli zarar ediyoruz. Motorumuzu, tarlamızı ve evimizi satıp borcumuzu ödemeye çalışacağız. Geçen sene sezon başında 12-13 liraya pamuk satmıştık, sezon sonuna doğru fiyat 25 liraya kadar çıkmıştı. Şu an pamuk fiyatları ise 15-16 lira. Çiftçi hiç memnun değil halinden" dedi.

Ayhan Barut, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Çotlu köyünde hasadın sürdüğü pamuk tarlalarında üreticilerin sorunlarını dinledi. Pamuk üreticisi Yaşar Ekiz, yaşadıkları sorunları Barut'a şöyle anlattı:

"DEVLETİN ÜRETİCİYE SAHİP ÇIKMASINI İSTİYORUZ"

"Sürekli zarar ediyoruz. Motorumuzu, tarlamızı ve evimizi satıp borcumuzu ödemeye çalışacağız. Geçen sene sezon başında 12-13 liraya pamuk satmıştık, sezon sonuna doğru fiyat 25 liraya kadar çıkmıştı. Şu an pamuk fiyatları ise 15-16 lira. Çiftçi hiç memnun değil halinden. Aldığımız gübre ve mazotun maliyetleri 4-5 kat arttı. Şu anki halimizden hiç memnun değiliz. Onun için devletin üreticiye sahip çıkmasını rica ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Sayın Tarım Bakanı'mızın bu işe bir an önce eğilmelerini istiyoruz. Pamuk fiyatlarıyla ilgili hala açıklamaları yok. Bizim Çukobirlik'imiz var. Çukobirlik'e bir fiyat verseler, onlara biraz destek verseler her şeyin yerine oturacağını tahmin ediyoruz. Pamukta destek primleri 1 lira 10 kuruş ama en az 4-5 lira olması gerekiyor. Üreticiye sahip çıkmasını istiyoruz devletin."

Çiftçilerin sorunlarını dinledikten sonra açıklama yapan Barut ise şunları söyledi:

"PAMUKTAKİ YANGINI SÖNDÜRÜN"

" Hatay'da pamuk hasadına katılan Tarım Bakanı, 'Pamukta uygulanan destekleri 271 liraya çıkardık dönüm başına, 3 kat arttırdık' dedi. Bu desteğin adı, mazot-gübre desteğidir. Bakan, arkasından, pamukta uygulanan yağlı tohumlar desteğini ise 1 lira 10 kuruştan 1 lira 65 kuruşa çıkmış gibi kabul ettiğini söyledi. Her iki destekleme farklıdır. Birisi, pamukta uygulanan gübre ve mazot desteğidir. 1 lira 10 kuruş olan ise yağlı tohumlara uygulanan teşvik primidir. Laf kalabalığı yapmayın, çiftçiyi kandırmayın, desteklemeleri birbirine karıştırmayın. Derhal 1 lira 10 kuruşluk primi en az 2 lira seviyesine çıkartın. 'Çiftçiyi kimseye ezdirmeyeceğiz' diyen Bakan'a ve iktidara 'el insaf' ve 'el vicdan' diyoruz. Pamuk hasadı bitmek üzere, hala açıklanan bir taban fiyatı yok. Çiftçimiz, bir kilogram kütlü pamuğu 20 liraya mal ediyor. Eline en az 25 lira geçmesi gerekiyor. Ancak şu an tüccarda pamuğun kilo fiyatı 15-16 lira seviyesinde. Bundan iki ay önce 25 liraya gidiyordu. Ne oldu da pamukta fiyat düşüyor? Gelin, pamuk üreticisinin feryadını duyun. Pamuk üreticisi şu an perişan. Bir an önce pamukta taban fiyatını 25 lira olarak açıklayın. Pamuktaki yangını söndürün."