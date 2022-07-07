Adanalı Pazarcı: Ben Böyle Zulüm Görmedim - Son Dakika
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Adanalı Pazarcı: Ben Böyle Zulüm Görmedim

07.07.2022 16:14

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana’da esnafın sorunlarını dinledi. Bulut’un ziyaret ettiği bakkal, yem fiyatlarına gelen fahiş zamlar nedeniyle tavuk çiftliği sahiplerinin tavukları kesime gönderdiğini ve yumurta fiyatlarının her hafta zamlandığını söyledi. Bir pazarcı ise 1 TL’lik ürünün fiyatının 10 TL’ye çıktığını, kazandığı paranın evini geçindirmeye yetmediğini belirterek, “Ben, böyle zulüm görmedim” dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana'da esnafın sorunlarını dinledi. Bulut'un ziyaret ettiği bakkal, yem fiyatlarına gelen fahiş zamlar nedeniyle tavuk çiftliği sahiplerinin tavukları kesime gönderdiğini ve yumurta fiyatlarının her hafta zamlandığını söyledi. Bir pazarcı ise 1 TL'lik ürünün fiyatının 10 TL'ye çıktığını, kazandığı paranın evini geçindirmeye yetmediğini belirterek, "Ben, böyle zulüm görmedim" dedi.

Burhanettin Bulut, Adana'da ziyaret ettiği bir bakkala, yumurta fiyatlarını sordu. Bakkal, "30'lu yumurtayı bizim alışımız 50 TL. 50 TL'ye alıp 53 TL'ye satıyorum. Geçen hafta 34,95 TL'ye alıyordum. Bir haftada 15 TL zam geldi. Haftaya da 55 TL olacağı söyleniyor. Yani 30'lu yumurtayı alışımız 55 TL olacak" diye yanıt verdi.

Yem fiyatlarına gelen fahiş zamlar nedeniyle tavuk çiftliği sahiplerinin tavukları kesime göndermesinden dolayı yumurtaya her hafta zam geldiğini söyleyen bakkal, "Normalde yumurtalık tavuk, ama ete veriyorlar. 53 lira bir kep yumurta. Siz değerlendirin, yorumu siz yapın. Fiyatlar arttıkça satış azalıyor" dedi.

"BEN BÖYLE ZULÜM GÖRMEDİM"

Bulut'un ziyaret ettiği bir pazarcı da "Ben, böyle zulüm görmedim. 2001'leri gördük, 5 Nisan'ı gördük, kesinlikle etkilenmedik ama şu anda sadece ben değil, vatandaşın hepsinin kanayan yarası" diye konuştu.

Pazarcı, Burhanettin Bulut'un "Vatandaş karpuz alamıyor diyebilir misin" sorusuna da "Derim. Ekonomik şartların kötü oluşundan dolayı. Hangi birine yetişsin? Yetiştirme imkanı yok. Şimdi ben bu ticareti yapıyorum ama ben de bir vatandaşım sonuçta, esnaf değil. Buradan cebime 5-10 kuruş girse eve varınca para yetmiyor. İhtiyaçtan dolayı. 1 liralık şey 10 lira. Yetiştiremiyoruz" yanıtı verdi.

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Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adanalı Pazarcı: Ben Böyle Zulüm Görmedim - Son Dakika

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