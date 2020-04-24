Adanalı ramazanda kebapsız kalmayacak - Son Dakika

ADANA'da masada servisin verilmediği kebapçılar, hazırladıkları ramazan menüleriyle birbirinden lezzetli kebapları müşterilerin ayağına götürecek.

Kebabın başkenti olarak tanınan Adana'da vatandaşlar, her ramazan ayında iftar saatinden önce kebapçılarda buluşup, kalabalık masalarda kebap yiyerek oruçlarını açıyordu. Her gün binlerce müşteri ağırlayan kebapçılar da hazırladıkları, içinde çorba, iftariyelik ve tatlıların da bulunduğu ramazan menüleriyle müşterilerine kutsal ayın sıcaklığını yaşatmaya çalışıyor. Ancak dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lokantalar, tedbir amaçlı masada servisi kaldırdı. Tedbirler kapsamında kebapçıların masa servisi kaldırması, sadece gel-al ve ara gelsin paket servisi vermesi, Adanalıların ramazan ayı geleneği olan kebapçılarda oruç açmayı da imkansız hale getirdi. Buna rağmen Adanalıların kebap aşkını bilen işletmeciler, daha önce de masada servis ettikleri ramazan menüsünü paket servise uyarladı.

650 KİŞİYİ BULUYORDU

Her ramazan ayında iftar saatinde 650 kişiyi ağırladıklarını ancak, bu ramazan ayında koronavirüs tedbirleri nedeniyle masada servis veremediklerini anlatan kebap salonu işletmecisi Gül Kıstak, "Ramazan geldi, hoş geldi. Yalnız bu kez biraz buruk geldi. Adanalıların alışkın olduğu ramazanların dışında bir ramazan karşılayacağız. Genelde kebapçılar, lokantalar dışarıda bir şenlik havasında karşılarken iftarda, şimdi insanlar evlerinde biraz tek başına, biraz daha buruk yaşayacaklar bu coşkuyu. Daha önceki ramazanlarda iftar menümüzde; kebap, 6 çeşit salata, mercimek çorbası, hurma, tatlı üzerine çiğ köfteyle Adanalı misafirlerimize hizmet veriyorduk. Yaklaşık 600- 650 kişiyi bulan coşkulu bir iftarımız olurdu. Ama şimdi masalarımız boş. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hizmet veremediğimiz için bizler hazırladığımız bu servisleri, isteyen müşterilerimize 2-3 saat önceden paket siparişlerini verirlerse, evlerine kadar getireceğiz" diye konuştu.

Bu arada ramazan ayının başladığı bugünlerde, sokağa çıkma yasağı boyunca kebapçılar evlere paket servisini sürdüreceği belirtildi.