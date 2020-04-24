Adanalı ramazanda kebapsız kalmayacak - Son Dakika

Bu arada ramazan ayının başladığı bugünlerde, sokağa çıkma yasağı boyunca kebapçılar evlere paket servisini sürdüreceği belirtildi.

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