Adanalı ressam, cam üzerine yaptığı resimlerde gerçek derinliği elde ediyor - Son Dakika

ADANALI ressam İbrahim Şendil (61), cam üzerine resim yapma tekniğini geliştirerek çok sayıda camı arkalı önlü kullanıp, tablolarında gerçek, doğal derinlik elde ediyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu emekli resim öğretmeni Adanalı ressam İbrahim Şendil, cam üzerine resim sanatında farklı teknik geliştirdi. Genellikle tek cam üzerine yapılan sanatı çok sayıda cam ile ele alarak bunların hem ön hem arka yüzünü kullanan Şendil, böylelikle tablolarına doğal ve gerçek derinliği kazandırdığını belirtti. Resimdeki detaylara göre birkaç saat içinde boyadığı camları birleştirerek çerçeveleyen Şendil, bu tabloların sanatseverler tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

'HER CAMIN İKİ YÜZÜNÜ KULLANIYORUM'Sanatının detaylarını paylaşan İbrahim Şendil, "Bu, cam üzerine resim yapma sanatı. Bu sanatı yaparken ben farklı olarak camın her iki yüzünü kullanıyorum. İlk camın ön yüzüne çizeğim resimde ön planda olan ilk objeyi resmediyorum. Onun arkasında gelen başka bir biçimi aynı camın arkasına çiziyorum. Bu şekilde aynı ebatlardaki diğer camları da kullanarak devam ediyorum. Burada resmedilecek konuya göre belki 10 tane cam kullanılabilir, belki sonsuza kadar gidebilir. Derinliği az olan resimlerde ise iki cam ile tabloyu tamamlayabiliyorum" dedi. 'RESİME GÖRSEL ZENGİNLİK KATIYOR'Cam üzerine resim sanatında genellikle tek cam üzerine çalışıldığını ifade eden ressam, kendi tekniğini şöyle anlattı: "Benim tekniğimdeki fark birçok cam kullanarak resimde doğal bir derinlik oluşturuyor olmam. Kendimce gerçek derinliği vermiş oluyorum. Bu teknikle her türlü resim çizilebilir ama derinliği olan resimler görsel açıdan daha zengin duruyor. Bana göre çok güzel bir görüntü oluşuyor. Resimde çok detay varsa tamamlamak uzun sürüyor. Hafızamda olan biçimleri kısa sürede, bir iki saatte yapıyorum. Herkes tarafından ilgi görüyor çünkü çok görülmeyen bir teknik." 'CAMA BOYAYLA HAKİM OLMAYI GEREKTİRİYOR'

İbrahim Şendil, atölyede resim dersleri verdiğini, ilgisi olan öğrencilere bu tekniği de öğrettiğini dile getirdi. Ancak bunun zorlu bir sanat olduğunu ifade eden Şendil, "Bu sanat cama boyayla hakim olabilmeyi gerektiriyor. Camlar arasındaki geçişlerde boşluğu doldurabilmek, o ince noktayı yakalamak lazım. Ayrıca boyayı daha iyi nüfuz ettirebilmek için sünger kullanıyorum. Sonra resimler bitince camları birleştirmeden önce camların her birine arkalı önlü vernik çekiyorum. Sonra belli olmayacak şekilde uygun bir yapıştırıcı ya da silikon ile birleştirip çerçeveliyorum. Böylelikle güzel bir görüntü elde etmiş oluyoruz" diye konuştu.