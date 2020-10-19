Adanalı ressam çizimleriyle sokakları renklendiriyor - Son Dakika

Adana'da yaşayan 57 yaşındaki ressam Selahattin Solak, binaların dış cepheleri ve istinat duvarlarına çizdiği resimlerle kentin çehresine güzellik katıyor.

Uzun yıllar yurt dışında bulunduktan sonra memleketine dönen Solak, yaşadığı şehrin yüzüne güzellik katmak için eline boya ve fırçalarını alarak binaların dış cephelerini, cadde ve sokaklardaki istinat duvarlarına çeşitli figürler ve resimler çizmeye başladı.

Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana'da kötü görüntü oluşturan bina, cadde ve sokakları, çizdiği resimlerle değiştirmeye karar verdiğini söyledi.

Çizdiği figür ve resimlerin çevreye güzel bir görünüm kattığını ifade eden Solak, "Adana'mızda kötü görünen sokaklarımızı temizleyelim, duvarları boyayalım ve resim yapalım. Çevremiz güzel görünsün." dedi.

Solak, çalışmalarını kentin farklı noktalarında sürdüreceğini kaydetti.