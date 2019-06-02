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Adanalı şehidin baba ocağına ateş düştü

44 dakika önce

Adanalı şehidin baba ocağına ateş düştü Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Sanca'nın ailesine acı haber verildi Şehidin yaşadığı mahalledeki sokaklara Türk bayrakları asıldıADANA - Hakkari'nin...

Adanalı şehidin baba ocağına ateş düştü
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Sanca'nın ailesine acı haber verildi
Şehidin yaşadığı mahalledeki sokaklara Türk bayrakları asıldı
ADANA - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Sanca'nın ailesine acı haber verildi.
Çukurca ilçesine bağlı Aslan Kapanı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle 1 Haziran günü çıkan çatışmada Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Sanca şehit oldu.
Şehidin Adana'da ikamet eden annesi Makbule ve babası Muharrem Sanca'ya askeri yetkililer sağlık görevlileri eşliğinde şehadet haberini verdi.
Şehidin Dumlupınar Mahallesindeki baba ocağında haberin verilmesiyle ağıtlar yükseldi. 10 kardeşin 6.'sı olan şehidin mahallesinde bütün sokaklara dev Türk bayrakları asıldı.
Şehidin naaşının memleketi Adana'ya getirildikten sonra ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıktaki garnizon şehitliğinde toprağa verileceği öğrenildi.
Adanalı şehidin baba ocağına ateş düştü
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:39 Kaynak: İHA
PKK, Çukurca, Genel
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