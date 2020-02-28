Adanalı şehidinin baba ocağına ateş düştü - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Selman Cankara'nın (26) acı haberi, Adana'da yaşayan ailesine verildi.



Evli ve 1 çocuk babası olan Uzman Çavuş Selman Cankara'nın şehadet haberi, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde oturan ailesine askerler tarafından verildi.



Haberi alan şehidin babası Adil ile annesi Hatice Cankara, büyük üzüntü yaşadı. Şehadet haberini duyan ailenin yakınları da taziye için eve akın etti.



Tek katlı eve gelen zabıtalar, binaya Türk bayrağı astı. - ADANA